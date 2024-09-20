Блогер показала, как через несколько минут сделать эффектный макияж с минимумом косметики. Вирусное видео

Обычно женщины тратят на макияж много времени и косметики. Чтобы иметь эффектный вид, большинство наносит полноценный макияж, используя тушь, тени, карандаш, помаду и другую декоративную косметику.

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Но иногда достаточно всего одной помады и несколько минут. В социальной сети TikTok стало вирусным видео блогера, где она показала, как меняется ее внешний вид только благодаря красной помаде.

"Красная помада без иного макияжа выглядит так", – подписала она видео.

Ролик набрал около 300 тысяч понравившихся и почти 8 тысяч сохранений. Девушки начали снимать подобные ролики в ответ.

"Отсутствие макияжа для глаз и красные губы – лучшее сочетание", – написала автор другого ролика с этим трендом. И действительно так – одна минута вашего времени и эффектный макияж готов. Ведь, как уверяют эксперты по макияжу, красная помада подходит абсолютно всем девушкам и женщинам, независимо от цвета волос или кожи. Главное правильно выбрать оттенок.

Напомним, ранее мы рассказывали о методе нанесения помады, который поможет избежать таких неприятностей и сохранит идеальный вид в течение всего дня. Перед помадой важно увлажнить губы, чтобы они были гладкими и увлажненными. Нанесите на них увлажняющий бальзам, но совсем небольшое количество, чтобы косметика не скользила, а крепко держалась на месте.

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