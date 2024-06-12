Лилия Ребрик показалась в изысканном образе за 2600 гривен и в 'безобразных' кроссовках. Фото

Украинская телеведущая Лилия Ребрик, несколько месяцев назад родившая третью дочь, показала стильный образ. Звезда нарядилась в широкое макси платье украинского производства, которое соединила с "безобразными" кроссовками.

Белый лук знаменитости обошелся ей недорого. Об этом она рассказала в своем Instagram, призвав подписчиков поддерживать отечественных производителей.

"Вчера столько комплиментов получило мое платье. Спасибо! Кстати, такого же плана есть платье в темно-синем цвете с белым узором. Тоже очень изысканно", – поделилась Ребрик.

Наряд, который так понравился известной ведущей, имел свободный крой и красивые широкие рукава. Изюминкой стала синяя вышивка-листочки. Цена такого вышитого платья – 2600 гривен.

Интересно, что звезда не дополнила образ элегантной обувью, а выбрала массивные "безобразные" (с английского – "ugly") кроссовки.

Они характеризуются высокой подошвой, странной формой, акцентными вставками и другими нетипичными для классической спортивной обуви элементами. Лилия Ребрик выбрала однотонную пару белого цвета.

Ранее OBOZ.UA писал, что двухмесячная дочь Лили Ребрик в солнечных очках восхитила сеть. Подписчики ведущей в Instagram залайкали фотографию маленькой модницы.

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