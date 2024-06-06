Двухмесячная дочь Лили Ребрик в солнечных очках очаровала сеть. Фото

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик, которая в марте этого года стала мамой в третий раз, регулярно выкладывает в сеть фотографии своих детишек. В этот раз многодетная мама покорила читателей фото своей двухмесячной адели в ярких очках.

На своей странице в Instagram ведущая подписала милое фото дочери: "Будь на стиле". Очевидно, Адель уже готовится позировать перед камерами, как ее звездная мамочка.

Подписчики Лили Ребрик в Instagram лайкали фотографию маленькой модницы. А также не поскупились на душевные комментарии: "Маленькая кнопка волшебная", "Классная", "Крутяшка", "Такая сладкая булочка", "Губки бантиком", "Красавица, вся в маму"...

В сторис "Будь на стиле" ведущая поделилась и фотографией своей средней дочери Полины, которой 1 мая исполнилось 6 лет. На фото девочка тоже позирует в солнечных очках и розовом костюмчике.

Ведущая не только выставляет в соцсети фотографии дочерей, но и регулярно дает своим подписчикам советы по уходу за детьми. Делитесь собственными наблюдениями и опытом многодетной мамы.

Несмотря на то, что Лилия Ребрик очень счастлива рядом со своими детьми, все же сидеть в долгом декретном отпуске не смогла. OBOZ.UA писал, что ведущая вернулась на работу через три недели после родов.

Ранее OBOZ.UA уже публиковал фотографии с первой фотосессии новорожденной дочери Лилии Ребрик.

А также OBOZ.UA писал, как Ребрик окрестила третью дочь и показала своих кумовьев.

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