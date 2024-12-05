Легинсы с туфлями, пальто-шарф и другие "дикие" образы: модные эксперты назвали неожиданные тренды
В этом сезоне европейские модницы дали зеленый свет нескольким неожиданным трендам в одежде. Странные сочетания вещей, которые раньше были неактуальны, теперь на пике популярности. Стильные девушки в "диких" образах уже заполонили улицы Лондона, Парижа и Лиссабона.
На сайте Who What Were рассказали, что в конце 2024 года модные эксперты удивили всех грядущими трендами, как, например, легинсы с туфлями. В прошлом такие образы вызывали удивление у окружающих, но теперь это одна из самых трендовых комбинаций.
Тренчи "грязного" зеленого оттенка
Классические бежевые тренчи уходят на второй план. В то же время модницы выбирают верхнюю одежду из ткани или кожи в "грязном" зеленом цвете.
Пальто-шарф
Пальто с пришитым шарфом – одна из самых популярных моделей верхней одежды в этом сезоне. Оно с бешеной скоростью "захватило" модные подиумы и представлено в разных вариантах.
Легинсы с туфлями
Раньше сочетание легинсов и туфель считалось неактуальным, но в последнее время модницы изменили свои взгляды на этот тандем. Многие из них выбирают стильный вариант для прогулок.
Вельветовые штаны
Вещи из вельвета стали востребованными благодаря тому, что согреют в холодную погоду и защитят от влаги. Штаны из этого материала – еще одна трендовая вещь, которая представлена в разных цветах – от черного до бургунди.
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