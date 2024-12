Легинсы с туфлями, пальто-шарф и другие 'дикие' образы: модные эксперты назвали неожиданные тренды

В этом сезоне европейские модницы дали зеленый свет нескольким неожиданным трендам в одежде. Странные сочетания вещей, которые раньше были неактуальны, теперь на пике популярности. Стильные девушки в "диких" образах уже заполонили улицы Лондона, Парижа и Лиссабона.

На сайте Who What Were рассказали, что в конце 2024 года модные эксперты удивили всех грядущими трендами, как, например, легинсы с туфлями. В прошлом такие образы вызывали удивление у окружающих, но теперь это одна из самых трендовых комбинаций.

Тренчи "грязного" зеленого оттенка

Классические бежевые тренчи уходят на второй план. В то же время модницы выбирают верхнюю одежду из ткани или кожи в "грязном" зеленом цвете.

Пальто-шарф

Пальто с пришитым шарфом – одна из самых популярных моделей верхней одежды в этом сезоне. Оно с бешеной скоростью "захватило" модные подиумы и представлено в разных вариантах.

Легинсы с туфлями

Раньше сочетание легинсов и туфель считалось неактуальным, но в последнее время модницы изменили свои взгляды на этот тандем. Многие из них выбирают стильный вариант для прогулок.

Вельветовые штаны

Вещи из вельвета стали востребованными благодаря тому, что согреют в холодную погоду и защитят от влаги. Штаны из этого материала – еще одна трендовая вещь, которая представлена ​​в разных цветах – от черного до бургунди.

