Круче, чем белая рубашка: назван новый тренд, который подойдет для осени

Базовая рубашка мужского кроя считается одним из ключевых элементов любого капсульного гардероба. Но обычно речь идет о белой или светло-голубой однотонной рубашке. Но этой осенью этот предмет одежды претерпит трансформацию.

Как пишет издание Who What Wear, в следующем сезоне эта вневременная и абсолютно универсальная вещь станет красной. Такой смелый вариант уже можно увидеть на модных инфлюенсерах и в актуальных коллекциях брендов.

Особенно колористический сдвиг стал заметен после Недели моды в Копенгагене в начале этого месяца. В коллекции весна/лето 2026 года такие дизайнеры, как Herskind и Auralee, представили красные рубашки на пуговицах. Так у Herskind это была прозрачная версия, которую надели на модель поверх красного боди. А вот Auralee соединили красную поплиновую рубашку с приталенным жакетом и брюками. Примечательно, что красные рубашки были и на гостях модного события. Ее комбинировали как с юбками в бельевом стиле, украшенными кружевом, так и с короткими тренчами и юбками длины мини.

Тренд уже подхватила влиятельный модный инфлюенсер Алекса Чанг. Она соединила трендовую вещь с короткой джинсовой юбкой черного цвета и сумкой-тоут.

Примечательно, что ультрамодная вещь этой осенью появилась не только в коллекциях нишевых брендов. Подобные вещи можно найти и у Madewell, Ralph Lauren и Free People. Итак, можно утверждать, что в следующем сезоне красные рубашки будут повсюду. Просто выберите крой и оттенок на свой вкус и носите ее с тем, с чем пожелаете. Несмотря на свой яркий цвет, вещь остается базовой по сути, поэтому открывает немалый простор для экспериментов, особенно в рамках капсулы.

