Тренды осени: какие вещи выбирают настоящие модницы

Новый модный сезон уже на пороге, и он обещает быть насыщенным и разнообразным. Дизайнеры и модные инфлюенсеры уже определили ключевые тенденции, которые будут царить на улицах городов этой осенью. От романтических деталей до смелых силуэтов и текстур, гардеробы настоящих модниц пополнятся необычными и элегантными вещами.

Видео дня

Эти тренды позволяют экспериментировать со стилем, сочетая классику с современными акцентами. Важно помнить, что мода — это не только об одежде, но и о самовыражении, поэтому выбирайте то, что вам по душе, отмечает издание Who What Wear.

Романтичное кружево

Этим летом атласные кружевные шорты стали настоящим хитом, а осенью кружево сохранит свою популярность, но уже с нотками романтики. Ожидается, что в тренде будут пастельные платья и юбки-комбинации, а также викторианские топы и платья с рюшами. Этот элемент придаст образу женственности и легкости.

Клетчатый принт

На Неделе моды в Копенгагене клетчатый принт стал одним из самых заметных трендов. Его активно использовали инсайдеры моды, которые демонстрировали свой уличный стиль. Особенно популярными будут рубашки на пуговицах, но стоит также обратить внимание на юбки и платья с этим принтом.

Изогнутые силуэты

Подиумы осень-зима 2025 были посвящены изогнутым силуэтам, подчеркивающим фигуру. Баски, фигура "песочные часы" и контурные пальто — все это поможет создать эффектный образ. Такие вещи идеально подходят для уличного стиля, ведь они сразу привлекают внимание.

Замша

В прошлом году замша уже завоевывала модные сердца, а в 2025 году она станет еще более популярной. Этот материал появится в коллекциях в виде стильных бомберов, топов без рукавов, юбок и сумок. Хотя замша лучше всего подходит для прохладной погоды, она, несомненно, станет ключевым элементом уличного стиля.

Атлас

Глянцевый атлас — еще один must-have этого сезона. Он будет присутствовать во многих элементах гардероба. Особую популярность будут иметь атласные брюки, от строгих классических до свободных моделей, а также платья, мини-юбки и рубашки. Этот материал придаст любому образу ощущение роскоши.

Шарфы с принтом

Шарфы уже стали чрезвычайно популярными, а этим летом их носили как пояс поверх брюк. Осенью же они приобретут новые формы и стили. Это позволит по-новому взглянуть на привычный аксессуар.

Меховая отделка

Мех доминировал в коллекциях осень-зима 2025 как элемент верхней одежды и аксессуаров. Ожидается, что этот тренд станет чрезвычайно популярным, как только температура снизится. Меховая отделка придаст образу роскоши и выразительности.

OBOZ.UA предлагает узнать, какую обувь и аксессуары будут выбирать модницы осенью.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.