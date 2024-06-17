Кристаллы пустыни. Названо самый модный цвет волос этого лета

Когда певица Лана Дель Рэй появилась на сцене фестиваля Coachella, все внимание фанатов было приковано к ее блестящим светлым прядям. Это была большая трансформация для артистки, которую поклонники привыкли видеть с темными волосами.

Видео дня

По словам колористки Дель Рэй Трейси Каннингем, сама звезда захотела новый цвет – "блонд в пустыне", и никогда не было лучшего описания для этого специфического оттенка, напоминающего нечто среднее между медовым и пшеничным. Благодаря своему сиянию он похож на кристаллы песка. "Лана называет это "пустынным блондом", потому что мы создали его именно для Coachella", – рассказала мастер в разговоре с Byrdie.

Независимо от вашего натурального оттенка, лето всегда побуждает стать светлее и ярче. В то время как платиновый блонд держал нас в восторге на протяжении многих лет, а 2023 был летом яркой и упорной блондинки Барби, знаменитости и их колористы были готовы для новых экспериментов в 2024-м, а песочный блонд Дель Рей является идеальным примером перехода от ледяной прохлады к солнцу пустыни.

Пустынный блонд находится прямо в центре спектра блондинок, не слишком прохладный и не слишком теплый. Он темнее и приглушенее, чем пряди Барби, с маслянисто-русым отблеском, но не такой золотистый, как настоящий медовый блонд.

Каннингем считает, что "любой человек может быть блондинкой – нужно только найти правильный тон". Лучше это сделать с помощью проверенного колориста, который поможет подкорректировать формулу, чтобы она соответствовала вашим уникальным оттенкам.

Если вы, как и Лана, переходите от темного цвета к пустынно-русому, наберитесь терпения, поскольку для желаемого цвета может потребоваться несколько сеансов. "Нужно время, чтобы безопасно достичь идеального цвета без ущерба для волос, – советует стилистка. – Вы должны быть готовы некоторое время ходить с промежуточным цветом, чтобы иметь волосы своей мечты". Если вы уже блондинка, вам нужно будет скорректировать свою цветовую палитру: "Чтобы превратиться из ледяного в пустынный блонд, вам понадобятся затемнение и блеск".

Ранее OBOZ.UA писал осамые модные виды окрашивания волос лета 2024: масляный блонд, мягкий черный и другие.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.