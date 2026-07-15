Красивый, но практичный: 5 идей для летнего маникюра

Маникюр на ногтях средней длины сочетает аккуратность, практичность и достаточно места для интересного дизайна. Такие ногти не требуют столь сложного ухода, как очень длинные, но в то же время позволяют экспериментировать с цветами, формами и декоративными элементами.

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Летом можно выбрать как сдержанное нюдовое покрытие, так и более яркий дизайн с узорами или блестками. Эксперты рассказали об актуальных идеях маникюра для ногтей средней длины.

Маникюр в горошек

Сочетание розового и красного цветов с горошком выглядит ярко, но в то же время игриво. Оттенки можно чередовать на разных ногтях или использовать один цвет в качестве основы, а другой – для создания точек.

Такой дизайн хорошо подходит для лета и позволяет сделать маникюр заметным без сложного декора.

Нюдовый маникюр с золотыми деталями

Кремовая нюдовая основа выглядит аккуратно и изящно, а золотые хромированные элементы придают ей выразительность.

Детали могут быть лаконичными, чтобы маникюр оставался сдержанным и легко сочетался с различными образами. Это удачный вариант для тех, кто предпочитает элегантный дизайн.

Розовый маникюр "кошачий глаз"

Насыщенный розовый цвет с мерцающим эффектом "кошачьего глаза" также в тренде. Благодаря особому блеску покрытие меняется в зависимости от освещения и привлекает внимание. Особенно эффектно такой дизайн смотрится на ногтях средней длины квадратной формы.

Черный френч

Классический французский маникюр можно сделать более современным, заменив белые кончики на черные. Контрастная полоска выглядит выразительно, но не перегружает дизайн. Средняя длина позволяет хорошо подчеркнуть форму ногтей и сделать линию френча заметной и аккуратной.

Нюдовый маникюр

Лаконичное нюдовое покрытие остается универсальным вариантом для любого случая. Оно подчеркивает ухоженность ногтей и легко сочетается с летней одеждой. Особенно гармонично такой маникюр будет смотреться на ногтях миндалевидной формы средней длины.

Для ногтей средней длины хорошо подходят овальная, миндалевидная и мягкая квадратная формы. В то же время окончательный выбор зависит от личных предпочтений, ведь такая длина позволяет адаптировать к себе практически любой дизайн.

OBOZ.UA писал о трендовом гламурном маникюре с блестками.

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