Кожаные, джинсовые и с карманами: 8 юбок, от которых будут безумствовать весной-летом 2026 года
Весна-лето 2026 обещает быть сезоном юбок во всех возможных вариациях – от ультракоротких мини до кожаных и джинсовых моделей с выразительными деталями. Дизайнеры делают ставку на акцентные фасоны, карманы, заниженную талию и асимметрию, превращая юбку в ключевой элемент образа.
Подиумы Dior, Prada, Chanel, Saint Laurent, Ferragamo и Alaïa сформировали восемь основных типов юбок, которые будут определять женский гардероб в теплый сезон 2026 года, пишут в Vogue France.
1. Мини-юбка
Безоговорочный лидер сезона. В коллекциях Dior, Stella McCartney, Hermès, Balmain, Celine и Isabel Marant она становится еще короче – почти микро. Акцент делают на открытые ноги и четкий силуэт, без сложного декора.
2. Бельевая юбка-комбинация
Шелковые и атласные юбки с кружевной отделкой появились у Victoria Beckham, Prada и Vaillant. Их крой позволяет адаптировать вещь как для дневных образов, так и для вечерних выходов – в зависимости от обуви и аксессуаров.
3. Джинсовая юбка
После нескольких сезонов доминирования макси деним возвращается к более коротким формам. Dior делает ставку на мини, в то время как Khaite предлагает сдержанную юбку-карандаш из денима, подчеркивающую фигуру.
4. Юбка-карандаш юбка
Классика офисного гардероба получает новое прочтение. Acne Studios, Saint Laurent и Schiaparelli выбирают нейтральные цвета, в то время как Ferragamo, Valentino и The Attico экспериментируют с яркими оттенками – от желтого до конфетно-розового.
5. Юбка в красном цвете
Красный становится главным акцентным цветом сезона. В коллекциях Chanel и Alaïa он появляется как в лаконичных моделях, так и в более сложных дизайнерских формах.
6. Юбка с низкой посадкой
Тренд из 2000-х возвращается вместе с отсылками к эстетике того времени. McQueen, Schiaparelli, Isabel Marant и Balmain демонстрируют модели, открывающие живот и отсылающие к поп-культуре начала века.
7. Кожаная юбка
Кожа остается стабильным фаворитом. У Hermès, Saint Laurent, Tom Ford и Gucci представлены как мини, так и сдержанные юбки-карандаши, балансирующие между сексуальностью и классикой.
8. Асимметричная юбка
Неровный крой и обнаженные части тела – один из самых выразительных дизайнерских приемов сезона. Такие модели можно увидеть у Givenchy, Courrèges, Loewe, Hermès и Alaïa.
Ранее OBOZ.UA писал о пяти устаревших цветах, которые испортят любой образ. Эксперты советуют оставить спокойные цвета в прошлом, вместо этого сосредоточить свое внимание на более ярких и смелых вариантах.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.