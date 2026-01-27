В 2026 это уже не модно: 5 устаревших цветов, которые испортят любой образ

Всем известно, что индустрия моды постоянно меняется, поэтому каждый сезон приносит с собой новые и интересные тренды. Казалось бы, совсем недавно все фанатели от сдержанных оттенков в одежде, однако в 2026 году они потеряли свою популярность.

Эксперты советуют оставить спокойные цвета в прошлом, зато сосредоточить свое внимание на более ярких и смелых вариантах. Редакторы издания Who What Wear собрали пять устаревших цветов, которые стоит убрать из гардероба, чтобы не испортить образы.

Угольно-серый

В свое время угольно-серый стал более интересной альтернативой классическому черному, однако в 2026 году стал слишком скучным. Вместо этого цвета эксперты советуют обратить внимание на насыщенные оттенки зеленого, как, например, изумрудный, которые так же легко сочетаются с любыми элементами гардероба, однако придадут образу свежести.

Белый

Конечно, сложно говорить, что белый цвет когда-то полностью выйдет из моды, однако пришло время заменить его на более интересные варианты. Идеальной альтернативой будет ледяно-голубой оттенок, который не только сделает аутфит более интересным, но и имеет дорогой вид.

Салатовый

Хотя лаймово-зеленый оттенок сильно выделяется среди модной палитры цветов прошлых сезонов, его тоже стоит избегать в гардеробе на 2026 год. Значительно лучшим выбором, по словам экспертов, станет оттенок шартрез (желто-зеленый).

Бледно-розовый

В этом сезоне стоит забыть и о пастельно-розовых оттенках в одежде в пользу более эффектного королевского фиолетового. Этот цвет, кстати, уже добавили в свой гардероб Зои Кравиц и Дженнифер Лоуренс. Королевский фиолетовый является одновременно смелым и универсальным оттенком, ведь легко сочетается с черным, кремовым и хаки.

Масляно-желтый

Цвет масла стал настоящим модным хитом еще в 2024 году, но теперь его популярность заметно угасла. На смену такому базовому цвету в этом сезоне пришли более эффектные канареечно-желтые оттенки, которые легко добавят хорошего настроения в теплые солнечные дни.

