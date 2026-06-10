Кожа будет сиять: помогут 3 хитрости француженок

Француженки считаются одними из самых прогрессивных женщин в мире с точки зрения стиля и ухода за собой. При этом в большинстве своем они остаются убежденными минималистками и не заставляют свою ванную множеством баночек с хитрой косметикой для каждого участка кожи отдельно.

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Секрет их ухода заключается в трех простых хитростях, которые помогают придать коже естественное сияние. Подробнее о них рассказало издание Interia Kobieta.

Как француженки заботятся о красоте

Секрет француженок – это прежде всего ухоженное лицо и здоровая кожа. Именно уход является для них главным приоритетом: они могут выйти из дома вообще без макияжа, но никогда не забудут о креме или очищении. Также француженки являются страстными поклонницами аптечной косметики и выбирают ее значительно чаще, чем раскрученные макияжные новинки.

Основой заботы о коже для них является тщательное очищение – они никогда не лягут спать с мейкапом, очищают лицо утром и вечером, используя для этого нежную мицеллярную воду. Они также преданы косметике с очень простыми, даже минималистичными и гипоаллергенными формулами – в их косметичках можно найти и кремы, и сыворотки, и тоники или маски. Если они привыкают к конкретному средству и видят его целебное воздействие на кожу, то готовы потратить на него немалые деньги – в конце концов, эти средства они экономят на декоративной косметике, к которой не очень привязываются.

Основой ежедневного ритуала для француженок является также защита от солнца (SPF). Они не выходят из дома без крема с высоким фактором защиты и, в отличие от многих других женщин, делают это в течение всего года, чтобы замедлить процессы старения. Что интересно, француженки начинают заботиться о коже очень рано и прибегают к антивозрастному уходу уже после двадцати лет.

Три бьюти-привычки француженок

Французские женщины делают ставку на глубокое увлажнение кожи и защиту гидролипидного барьера. Поэтому в их косметичках доминируют увлажняющие кремы и сыворотки, которые предотвращают потерю влаги и заставляют кожу светиться здоровьем.

Также француженки любят минималистичный макияж. По их мнению, кожа должна дышать, поэтому вместо тяжелых плотных тональных основ они выбирают легкие BB-кремы. Базой макияжа "по-французски" является точечный консилер и румяна, которые добавляют лицу свежести.

И наконец, секрет их молодого вида кроется в регулярных массажах – как сделанных руками профессионалов, так и в самомассаже, который они делают дома во время нанесения крема. Это стимулирует кровообращение и подтягивает кожу, благодаря чему она выглядит здоровее, моложе и приобретает естественное сияние.

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