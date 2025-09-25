Будто созданы для осени: лучшие актуальные прически в стиле бохо

Стиль бохо, черпающий вдохновение из свободной эстетики 70-х, снова оказался на пике популярности. Его главная идея – естественность, непринужденность и легкость.

Видео дня

Современные вариации этого стиля позволяют экспериментировать с текстурой, длиной и аксессуарами, создавая уникальный образ. Эти прически идеально подходят для осеннего сезона, добавляя романтики и богемности.

Многослойная стрижка

Эта прическа стала одной из самых желанных в салонах красоты. Она имеет слои, обрамляющие лицо, начиная от челюсти и постепенно спускаясь к кончикам волос. Такая стрижка может быть длинной, средней или в формате "лоб" (длинный боб). Она придает волосам легкий и естественный объем без необходимости в сложной укладке. Прическа отлично подходит для любой текстуры, от мягких волн до естественных кудрей, высушенных на воздухе, что делает ее чрезвычайно простой в уходе.

Шегги с челкой-шторкой

Прическа шегги уже несколько лет подряд остается в тренде благодаря своей эстетике "я только проснулась и выгляжу отлично". Вариант с челкой-шторкой — это воплощение богемного стиля, что добавляет образу движения, текстуры и характера. Эта прическа легко адаптируется под разные типы волос: тонким она добавляет объема, а густые делает легче и визуально стройнее.

Гладкие пряди

Хотя стиль бохо ассоциируется с объемом, существует и контртренд — идеально гладкие, прямые пряди. Это возвращение к эстетике 70-х, когда супергладкие волосы были настоящим шиком. Чтобы достичь такого эффекта, нужно приложить усилия: качественная укладка феном, выпрямление и использование большого количества бальзама и сыворотки с блеском.

Косы

Для этой прически в стиле бохо вам понадобятся лишь не туго сплетенные косички. Волосы будут иметь опрятный вид и не будут мешать.

Косы добавляют текстуры, при этом не давая волосам попадать на лицо.

Текстурированные волны

Это основа любого красивого образа в стиле бохо. Текстурированные волны — это тот самый эффект, будто вы только что проснулись, но с более совершенным видом. Они идеально подходят для разных типов стрижек и форм лица, придавая ощущение непринужденности и легкой изысканности. Такая укладка выглядит стильно, но не слишком вычурно.

Объемные кудри

Объемные, упругие локоны 1970-х годов триумфально возвращаются, став еще более блестящими и четкими благодаря современным средствам для укладки. Цель этой ностальгической прически — получить большой объем и чрезвычайно глянцевое покрытие, создающее современный и изысканный вид. Эта прическа излучает гламур и переносит энергетику эпохи диско в 2025 год.

Плетение

Эстетика бохо по своей природе является игривой, поэтому косы и плетения прекрасно вписываются в этот стиль. Один из самых актуальных вариантов — сочетание распущенных волос с несколькими микрокосичками, заплетенными у линии роста волос. Такой образ создает ощущение роскоши, а косички добавляют текстуры. Также популярна прическа, в которой косы заплетаются только до половины, а остальные волосы остаются распущенными.

OBOZ.UA ранее предлагал прически для женщин, не требующие длительной укладки и ухода.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.