Рэп-бабушка, 'королева моды Нью-Йорка' и еще 3 знаменитости, дожившие до 100+ лет. Фото

Не только в молодости и зрелом возрасте можно наслаждаться жизнью и наполнять ее приятными моментами. Старость – тоже замечательное для этого время. Как насчет того, чтобы овладеть интересными техниками рисования или научиться читать рэп (и все равно, что скажут на это скептики)? Кроме того, никто не запрещает выделяться из "серой массы". Например, составлять модные образы в кислотных красках, и дополнять их массивными украшениями...

Героини этого материала всячески ломают стереотипы о том, какой должна быть жизнь в 70+, 80+ или даже 90+. У них есть чему поучиться! Детальнее – в материале OBOZ.UA.

1. Эллен Альбертини Дау

С юности американская актриса Эллен Альбертини Дау танцевала, была мимом и играла в театрах Нью-Йорка. Ее экранный дебют состоялся в 1985 году (в 72-летнем возрасте!). С тех пор новоиспеченная звезда снялась в полусотне телесериалов и в более чем двадцати кинокартинах. Если вы смотрели ленту "Певец на свадьбе" (1998), то вероятно помните оттуда бабушку, читающую рэп. Это была Эллен...

В 1998 году Дау в интервью Los Angeles сказала, что не хочет, чтобы ее возраст был визитной карточкой: "Я не хочу, чтобы меня считали актрисой, хорошей для своего возраста, я хочу, чтобы меня знали как хорошую актрису... Оказалось, что кино меня любило, и им (режиссерам. – Ред.) было безразлично, что я маленького роста. На сцене театра вы получаете только один шанс, и мне нравится переносить эту рабочую этику в кино". К сожалению, звезды не стало в 101-летнем возрасте – 4 мая 2015 года. Ее жизнь унесла пневмония.

2. Айрис Апфель

Дизайнер Айрис Апфель в 84 года неожиданно для себя стала "королевой моды Нью-Йорка" (так ее прозвали местные СМИ)! Как ей это удалось? В 2005 году Музей искусств Метрополитен провел выставку под названием Rara Avis: Selections from the Iris Apfel Collection. На шоу были представлены украшения Айрис, яркая неординарная одежда и ее фирменные массивные очки... С тех пор она начала создавать одежду для VIP-клиентов, в частности для звезд.

"Я люблю импровизировать и жить так, будто играет джаз... Я вижу какую-то вещь и просто примеряю ее: я полностью погружаюсь в процесс и это мне нравится даже больше, чем ношение вещей... Мама всегда говорила мне, чтобы я покупала простое маленькое черное платье, ведь его всегда можно украсить", – вспоминала Айрис в документальном фильме 2015 года о самой себе.

1 марта 2024-го дизайнер скончалась в своем доме в Палм-Бич (штат Флорида). Ее сердце остановилось в 102 года.

3. Луиза Райнер

Немецкая актриса театра, кино и телевидения Луиза Райнер стала первым человеком, который два года подряд получал "Оскар". Несмотря на этот успех, она быстро разочаровалась в киноиндустрии и в тех ролях, которые ей предлагали. Итак, в 33 года бросила Голливуд и сосредоточилась на театральной игре в Европе.

Параллельно с актерством Райнер развивала художественный талант: в картинах с помощью многочисленных техник рисования отражала свое внутреннее состояние... Занятия разными видами творчества помогали ей в зрелом и летнем возрасте сохранять интерес к жизни! "Счастье кроется в мгновение. Пока ты его имеешь, ты даже не осознаешь. Только потом узнаешь, что был счастлив", – говорила она.

Кинозвезда прожила 104 года. Ее состояние резко ухудшилось из-за пневмонии.

4. Конни Сойер

Американская актриса Конни Сойер не прекращала сниматься вплоть до 102-летнего возраста! Вы могли ее видеть в легендарных сериалах "Шоу Энди Гриффита", "Как я встретил вашу маму", "Офис", а также в лентах "Старски и Хатч" и "Когда Гарри встретил Салли". В общей сложности фильмография Конни насчитывает более 100 работ. Она написала книгу о своем опыте в Голливуде и за его пределами, которую скромно назвала "Я никогда бы не хотела быть звездой – я и не была".

В 2018-м кинозвезда перенесла сердечный приступ – и скончалась в 105-летнем возрасте. Однако незадолго до смерти успела дать интервью изданию People. "Вокруг не так много людей, которым 105. Я всегда говорю, что нужно много двигаться, вставать с дивана... Раньше я плавала, играла в гольф, танцевала чечетку. Я всегда двигалась и была от этого счастлива", – сказала она. Конни также объяснила свое долголетие отличными генами, которые унаследовала от родителей: "Мои родители жили долго. Папа умер в 91, а моей маме было 89, поэтому у меня тоже хорошие гены".

5. Анна Мэри Робертсон Мозес

Американская художница Анна Мэри Робертсон Мозес, более известная как Бабушка Мозес (Grandma Moses), с 12 лет была домработницей. В свободное время она частенько вязала пледы и вышивала картины с красочными сценами фермерской жизни... А в 78 лет, когда из-за артрита не могла продолжать заниматься рукоделием, друзья предложили попробовать рисование. Так Мозес начала изучать живопись, а готовые работы вместе со своими консервациями продавала на деревенских ярмарках.

В 1939 году коллекционер увидел яркие полотна Бабушки Мозес в витрине местной аптеки и выкупил их все. Вскоре после этого компания Hallmark приобрела права на воспроизведение этих картин на поздравительных открытках, после чего новоиспеченная художница стала известна в США. Она творила до самой смерти, до 101 года, за которые написала более 150 картин.

Ранее OBOZ.UA писал о фитнес-бабушках, которые имеют подтянутые формы (даже когда за спиной более 50 прекрасных лет жизни!).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!