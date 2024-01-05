Когда рост 165 и ниже: 5 признаков, что ваш пуховик 'укорачивает' рост

Трудно представить зиму без пуховика, напоминающего уютное одеяло. Он легкий, имеет отличную теплоизоляцию и не промокает. Кроме того, прекрасно рифмуется с джинсами клеш, кожаными брюками, миди/макси-платьями и леггинсами. Единственное, что может испортить образ – фасон куртки.

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Как понять, что верхняя одежда "укорачивает" рост и визуально прибавляет объем? Рассказываем в материале OBOZ.UA, а также делимся стильными альтернативами.

1. Непропорциональная длина

Всегда обращайте внимание на соотношение вашего роста и длины изделия. Так, пуховики до середины бедер "искажают" пропорции фигуры: туловище кажется длиннее ног. Этого эффекта не будет с моделями ниже колен.

2. Элементы из меха

Здесь речь идет о воротнике, капюшоне, рукавах и карманах с мехом. Такой дизайнерский прием сложно назвать удачным: пушистые детали визуально придают лишний объем разным частям тела, из-за чего образ выглядит несбалансированным. Какую альтернативу выбрать? Минималистичные модели без меха. А вот с утеплением отлично справится стильный шарф.

3. Колорблоки и неудачные комбинации материалов

Пуховые куртки с комбинациями различных фактур и контрастными цветными вставками "искажают" фигуру. Они визуально делают владелицу ниже. Присмотритесь к монохромным моделям из одного материала. Слишком просто? Тогда выберите шерстяной, твидовый или кожаный пуховик.

4. Накладные карманы

Есть пуховики, на которых карманы выглядят так, словно их пришили в последнюю очередь: слишком объемные или имеют другой цвет, чем все изделие. Откажитесь от таких фасонов, потому что они утяжеляют образ и делают ноги "короче". Лучше носить те, что имеют скрытые или едва заметные карманы.

5. Зауженный или расширенный книзу крой

Подобные пуховые куртки делают фигуру "шире" в зоне бедер. Если вам нравится такой эффект – продолжайте их носить и дальше. Если нет – замените на модели прямого кроя или на запах с поясом или ремнем.

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