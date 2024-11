Когда надоел черный: эксперты назвали цвет, который выбирают изысканные женщины

Черный цвет в гардеробе является одним из самых универсальных и практичных, однако со временем может надоесть. К счастью, ему нашлась отличная альтернатива, которую часто выбирают изысканные женщины.

На сайте Who what were рассказали, что невероятно популярным стал коричневый цвет. Среди модниц его назвали "новым черным".

От "ржавого" до шоколадного оттенка – этот цвет используется почти всюду, ведь несет в себе чувство уюта и комфорта. Коричневый прекрасно сочетается с разной одеждой. Все зависит от того, какой образ хочется сотворить.

Бежевый

Для уютных, ненавязчивых и обыденных аутфитов можно сочетать трендовый оттенок с молочным или белым. Образ будет выглядеть благородно, но останется в меру простым.

Синий

Шоколадный цвет отлично сочетается с синим. Чтобы образ не был слишком пестрым, можно использовать любой джинсовый элемент. Для создания более смелых луков подойдет платье, юбка или аксессуары небесного оттенка.

Красный

Интересно и насыщенно в сочетании с коричневым выглядят красные аксессуары или обувь. Яркие элементы оттенят базовый цвет и придадут образу изюминку.

Невероятной популярностью набирают сумки в коричневом цвете. Они актуальны в разных формах, размерах и материалах.

Шоколадные образы часто можно увидеть на звездах. К примеру, актриса Дженнифер Лоуренс в ноябре появилась на публике в Лос-Анджелесе в роскошном, длинном, коричневом платье.

Актриса Анджелина Джоли появилась на мероприятии Women Awards в октябре в коричневом, полупрозрачном платье.

Певица Дженнифер Лопес прилетела в Нью-Йорк в ноябре 2024 года в костюме трендового оттенка. Трикотажные шорты и кардиган красиво подчеркивали фигуру знаменитости.

