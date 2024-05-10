Клеш-костюм и шпильки. Елена Зеленская появилась на публике в изысканном образе

В Киеве первая леди Украины Елена Зеленская встретила министра экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенью Шульце в изысканном деловом образе. Они побывали в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца, где обсудили дальнейшие шаги по углублению медицинского партнерства между странами.

На официальную встречу с медиками украинка выбрала классический черный костюм, который подчеркнул ее уверенность и решительность. Фото и видео появились в соцсетях Елены Зеленской.

Первая леди в солнечный день подобрала светлую рубашку. Кремовая ткань красиво оттеняла кожу и светлые волосы жены главы Украины, придав образу радушия и тепла.

В то же время черный костюм-двойка с брюками-клеш и удлиненным жакетом символизировали твердые и непоколебимые намерения первой леди, ее уверенность и силу духа.

Наряд выглядел эффектно, но в то же время женственно и романтично, ведь на ноги Елена Зеленская обула изящные каблуки с острым мысом, которые сейчас на пике моды.

К слову, раньше она выбирала другую обувь – в мужском стиле. О чем свидетельствовал такой выбор и как украинка комбинировала его со стильными нарядами – смотрите здесь.

Как писал OBOZ.UA, Елена Зеленская всегда предана одному фасону брюк. Широкие штанины сейчас очень популярны именно в деловом дресс-коде, и модная экспертка объяснила, почему так происходит.

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