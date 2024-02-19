Клеопатра, вампир и разноцветные жуки. 10 удивительных нарядов, которые назвали самыми красивыми образами BAFTA

18 февраля в Лондоне прогремела 77-я церемония вручения кинонаград BAFTA и неотъемлемой ее частью конечно же стала красная дорожка. Самый масштабный вечер в британском календаре сезона награждений отмечает лучших в кино и телевидении, а для фанатов моды это еще один шанс увидеть потрясающие образы от самых известных знаменитостей мира.

Несмотря на плохую лондонскую погоду, звезды сияли на красной дорожке, однако некоторые из них выглядели странно: звезд сравнили с Клеопатрой, вампирами и даже цветными жуками. Среди лучших луков BAFTA – Марго Робби, Эмили Блант, Эмма Стоун и Флоренс Пью. Об этом сообщает Daily Mail

Марго Робби

Робби ошеломила поклонников черно-розовым платьем по фигуре и оперным перчаткам, которые сейчас в тренде.

Дуа Липа

Певица была в красном плиссированном платье с накидкой и элегантным шлейфом в пол.

Флоренс Пью

Актриса излучала современный гламур в черно-серебристом платье с блестящим корсетным боди и соответствующим палантином, который драпировался по полу.

Эмма Макки

Эмма доказала силу выражения "меньше – это больше" в черном костюме из двух частей с вырезом без бретелек и макси-юбкой со складками.

Розамунд Пайк

Пайк надела плиссированное голубовато-серое платье средней длины с изящным акцентом на талии в сочетании с розовато-золотыми туфлями на платформе.

Вера Вонг

Модельер выглядела непринужденно шикарно в белом платье в сочетании с черными оперными перчатками.

Эмили Блант

Блант была в сияющем вышитом платье с вырезами и эффектным ожерельем, украшенным драгоценностями.

Наоми Кэмпбелл

Наоми в очередной раз подтвердила свое звание "иконы стиля", выбрав образ Клеопатры. Она появилась на красной дорожке в шифоновом платье-накидке с прямым бобом.

Эмма Стоун

Стоун сияла в персиковом платье с эффектными рюшами. Одна из "разноцветных жуков".

Лили Коллинз

Коллинз излучала вампирский гламур в приталенном черном платье с оборками на рукавах.

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