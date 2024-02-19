newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

Клеопатра, вампир и разноцветные жуки. 10 удивительных нарядов, которые назвали самыми красивыми образами BAFTA

Карина Вишнякова
Lady Oboz
3 минуты
906
Клеопатра, вампир и разноцветные жуки. 10 удивительных нарядов, которые назвали самыми красивыми образами BAFTA

18 февраля в Лондоне прогремела 77-я церемония вручения кинонаград BAFTA и неотъемлемой ее частью конечно же стала красная дорожка. Самый масштабный вечер в британском календаре сезона награждений отмечает лучших в кино и телевидении, а для фанатов моды это еще один шанс увидеть потрясающие образы от самых известных знаменитостей мира.

Несмотря на плохую лондонскую погоду, звезды сияли на красной дорожке, однако некоторые из них выглядели странно: звезд сравнили с Клеопатрой, вампирами и даже цветными жуками. Среди лучших луков BAFTA – Марго Робби, Эмили Блант, Эмма Стоун и Флоренс Пью. Об этом сообщает Daily Mail

Марго Робби

Робби ошеломила поклонников черно-розовым платьем по фигуре и оперным перчаткам, которые сейчас в тренде.

Клеопатра, вампир и разноцветные жуки. 10 удивительных нарядов, которые назвали самыми красивыми образами BAFTA

Дуа Липа

Певица была в красном плиссированном платье с накидкой и элегантным шлейфом в пол.

Клеопатра, вампир и разноцветные жуки. 10 удивительных нарядов, которые назвали самыми красивыми образами BAFTA

Флоренс Пью

Актриса излучала современный гламур в черно-серебристом платье с блестящим корсетным боди и соответствующим палантином, который драпировался по полу.

Клеопатра, вампир и разноцветные жуки. 10 удивительных нарядов, которые назвали самыми красивыми образами BAFTA

Эмма Макки

Эмма доказала силу выражения "меньше – это больше" в черном костюме из двух частей с вырезом без бретелек и макси-юбкой со складками.

Клеопатра, вампир и разноцветные жуки. 10 удивительных нарядов, которые назвали самыми красивыми образами BAFTA

Розамунд Пайк

Пайк надела плиссированное голубовато-серое платье средней длины с изящным акцентом на талии в сочетании с розовато-золотыми туфлями на платформе.

Клеопатра, вампир и разноцветные жуки. 10 удивительных нарядов, которые назвали самыми красивыми образами BAFTA

Вера Вонг

Модельер выглядела непринужденно шикарно в белом платье в сочетании с черными оперными перчатками.

Клеопатра, вампир и разноцветные жуки. 10 удивительных нарядов, которые назвали самыми красивыми образами BAFTA

Эмили Блант

Блант была в сияющем вышитом платье с вырезами и эффектным ожерельем, украшенным драгоценностями.

Клеопатра, вампир и разноцветные жуки. 10 удивительных нарядов, которые назвали самыми красивыми образами BAFTA

Наоми Кэмпбелл

Наоми в очередной раз подтвердила свое звание "иконы стиля", выбрав образ Клеопатры. Она появилась на красной дорожке в шифоновом платье-накидке с прямым бобом.

Клеопатра, вампир и разноцветные жуки. 10 удивительных нарядов, которые назвали самыми красивыми образами BAFTA

Эмма Стоун

Стоун сияла в персиковом платье с эффектными рюшами. Одна из "разноцветных жуков".

Клеопатра, вампир и разноцветные жуки. 10 удивительных нарядов, которые назвали самыми красивыми образами BAFTA

Лили Коллинз

Коллинз излучала вампирский гламур в приталенном черном платье с оборками на рукавах.

Клеопатра, вампир и разноцветные жуки. 10 удивительных нарядов, которые назвали самыми красивыми образами BAFTA

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как звезда "Барби" Марго Робби удивила стильным образом с чёрным кожаным плащом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!