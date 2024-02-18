Больше не в розовом: звезда 'Барби' Марго Робби удивила стильным образом с черным кожаным плащом. Фото

Всемирно известная австралийка актриса Марго Робби сделала барбикор самой трендовой эстетикой в прошлом году. Впрочем, очевидно, и самой звезде фильма "Барби", уже успевшего стать культовым, надоело постоянно появляться на красных дорожках в розовых нарядах. Так что на вечеринке номинантов EE BAFTA Film Awards, которая состоялась 17 февраля в Национальной галерее Лондона, знаменитость появилась в черном аутфите с нотками дерзости и гламура.

Марго Робби решила сделать акцентным элементом своего лука блестящий кожаный плащ. OBOZ.UA собрал в материале снимки 33-летней красавицы в ее новом образе.

Итак, Марго Робби решила удивить папарацци и всех собравшихся на событии своим "нерозовым" образом. Впрочем, она не стала лишать себя гламура, присущего типичной кукле Барби. Для этого актриса выбрала черное короткое платье без бретелей, полностью украшенное пайетками.

Верх изделия имел интересный V-образный вырез и был украшен белыми пайетками, похожими на элементы британского флага.

Мерцающее мини дополняли трендовые черные мюли на невысоких каблуках, а также маленькая черная сумочка на золотой цепочке от модного дома Chanel, официальным амбассадором которого Робби является с 2018 года.

Акцентом, как уже отмечалось, стал черный кожаный плащ с блестящим эффектом. Он понадобился Робби из-за довольно ветреной погоды на улице, но и стал удачным дополнением к общей картинке, когда актриса позировала уже в Национальной галерее Лондона вместе со своим мужем, кинопродюсером Томом Акерли.

Завершали весь этот ансамбль соблазнительная красная помада на губах знаменитости и распущенные белые локоны.

Что интересно, режиссер фильма "Барби" Грета Гервиг появилась на этом событии как раз в костюме в стиле барбикор. Она выбрала сдержанное твидовое платье яркого розового оттенка.

Отметим, что вечеринка номинантов кинопремии EE BAFTA была организована при поддержке Bulgari – итальянского ювелирного дома, замыкающего тройку крупнейших ювелирных компаний в мире. Событие прошло в Национальной галерее на Трафальгарской площади за день до вручения наград в лондонском Королевском фестивальном зале.

Также OBOZ.UA писал, что Марго Робби вышла в свет в невероятном платье украинского бренда CULTNAKED, которое основала львовянка Мэри Фуртас. Элегантное платье CHOCO KILLA из вегетерианской кожи она соединила с очками. Посмотреть фото можно в нашем материале.

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