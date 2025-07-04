Классика и необычные формы: какая обувь модная летом-2025

В этом сезоне дизайнеры обуви сделали ставку на смелые эксперименты, переосмысленную классику и необычные детали. Модная обувь больше не только о комфорте — это об индивидуальности, истории и даже настроении.

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Подиумы мира заполнили сабо с характером, прозрачные босоножки и балетки с кружевом. Тренды лета охватывают все: от возрожденных ретро-кроссовок до моделей с открытым носком. OBOZ.UA предлагает главные виды обуви, которые этим летом будут в центре внимания.

Обувь с открытым носком

Этот тип обуви возвращается в моду во всей своей красе. Он одинаково хорошо подходит к ретро-лукам и современному минимализму. В 2025 году открытая обувь выглядит элегантно и непринужденно, становясь универсальным выбором для жарких дней.

Сабо

Неожиданно высокие сабо с шипами и массивной фурнитурой стали настоящим открытием. Они излучают энергию "крутой девушки" и одновременно остаются удобными. Сабо возвращают себе место в гардеробе благодаря уникальному сочетанию стиля и практичности.

Босоножки-стринги

Любимый тренд 90-х снова на подиумах, но в новом прочтении. Бренды вроде Carven и Chloé сделали ставку на свежие линии, изящные ремешки и миниатюрные каблуки. Этот вариант босоножек — идеален для поклонников минимализма с ноткой ностальгии.

Закругленные формы

После долгого господства острых и квадратных носков в моду возвращается классика — круглые формы. Такой силуэт выглядит мягче и элегантнее, добавляя образам женственности и утонченности. Это возвращение к сдержанной эстетике, которая всегда уместна.

Прозрачная пара

Прозрачная обувь — не только для смелых. Бренды Brandon Maxwell и Tibi продемонстрировали слайдеры и ботильоны из ПВХ, которые выглядят непринужденно, но эффектно. Этот тренд — еще одно напоминание, что прозрачность в моде снова актуальна.

Кроссовки

Обувь в стиле ретро переживает новый взлет. Модели из 70-х и 80-х годов, такие как кроссовки от Miu Miu или Loewe, возвращаются с новым дыханием. Они отлично комбинируются с любым нарядом и остаются любимым выбором на каждый день.

Оригинальные модели

2025 год — время для самовыражения. Обувь с бахромой, металлическими деталями и необычными формами подчеркивает характер и настроение владельца. Если хотите выделяться — выбирайте яркие акценты и дизайнерские неожиданности.

Пуанты

Балетки вернулись, и на этот раз — надолго. Изящные модели с лентами, напоминающие балетные пуанты, снова на пике популярности. Их легкость и романтичность идеально вписываются в летние образы.

Летняя обувь 2025 года — это микс классики, комфорта и смелого дизайна. Независимо от предпочтений, каждый найдет тренд, который откликнется именно ему.

OBOZ.UA писал, обувь какого цвета неожиданно начали носить знаменитости.

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