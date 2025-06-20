Замените классические черные туфли на этот модный цвет, который добавит образу стиля. Фото

Черная обувь – это, безусловно, универсальный и классический выбор, который можно вписать практически в любой ансамбль. Но его универсальность делает его также банальным, может упрощать тщательно подобранный лук своей очевидностью.

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Именно поэтому в этом сезоне стилисты звезд, словно сговорившись, решили обратить внимание на другой базовый цвет. Как пишет издание Who What Wear, знаменитости начали появляться на светских мероприятиях в туфлях коричневого цвета.

В частности именно лодочки цвета молочного шоколада выбрала для себя актриса Гвинет Пэлтроу, которая посетила показ Max Mara Resort 2026 в Италии. Ее образ состоял из щедро декорированного бежевого трикотажного топа с открытой зоной декольте и блестящей юбки похожего оттенка. А более темные по цвету туфли служили интересным акцентом в этом сдержанном ансамбле.

В то время как черные туфли-лодочки остаются неотъемлемой частью гардероба, как и маленькое черное платье, инсайдеры модной индустрии выбирают светло-коричневый цвет как универсальную альтернативу. Этот теплый оттенок выглядит более свежим и современным и при этом позволяет не проиграть в элегантности.

Поскольку мода продолжает возвращаться в сторону более тонких стилистических приемов и изысканных цветов, стоит ожидать, что коричневая обувь вскоре выйдет на улицы городов. Поэтому, если вы любите моду, самое время задуматься о том, чтобы приобрести себе такую пару. Она точно станет надежной инвестицией, ведь этот долговременный тренд, который не быстро выйдет из моды.

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