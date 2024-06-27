Кэти Перри эпатировала в коротком платье с почти 100-метровым шлейфом: в чем его секрет

Американская певица Кэти Перри эпатировала на модном мероприятии Vogue World в Париже в платье с секретом. Чтобы разгадать его, нужно прочесть надпись на 100-метровом шлейфе артистки, который она протянула за собой.

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Исполнительница вышла к папарацци в красном мини-платье на одно плечо от Balenciaga, но дизайнеры несколько доработали модель звезды. OBOZ.UA решил ее показать.

Платье, представленное на показе бренда, имело короткий шлейф, едва касавшийся пола, тогда как наряд Кэти Перри дополнили длинным куском ткани, на котором напечатали текст ее песни Woman's World.

Печатными буквами украсили все 100 метров шлейфа, который тянула за собой исполнительница. Так она решила привлечь внимание к премьере сингла 11 июля.

Свой смелый образ Кэти Перри дополнила черными колготками, которые плавно переходили в туфли-лодочки. Интересно также, как артистка доехала до места назначения в таком платье. Как можно увидеть на некоторых фото, сложенный шлейф занял почти все пространство на заднем сиденье.

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