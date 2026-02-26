Календарь стрижек на март: неудачные дни для смены прически

Приближение весны мы часто чувствуем задолго до наступления тепла, как желание изменить что-то в своей внешности – освежить макияж или поменять прическу. Но как сделать это с максимальной пользой для волос?

Многие женщины сверяются с лунным календарем стрижек и записываются в салон исключительно на удачную дату. А какие именно даты будут удачными в марте 2026 года, рассказало издание Cosmopolitan. Начало весны придет вместе с ростом Луны, которое быстро перейдет в полнолуние. Далее будет длительная нисходящая фаза, а завершится март новолунием и началом нового цикла. Это означает, что в течение месяца будет несколько удачных периодов для перемен. Вот на какие даты сторонники этого метода рекомендуют планировать визит к своему мастеру.

Фазы Луны в марте 2026 года

Луна будет расти: 1-2, 20-31 марта.

Полнолуние: 3 марта.

Луна будет убывать: 4-18 марта.

Новолуние: 19 марта.

Неудачные дни для стрижки и других процедур с волосами в марте-2026

3 марта. Полнолуние считается периодом неустойчивой энергии. Постриженные в этот день волосы могут вести себя непредсказуемо: форма стрижки быстро потеряет четкость, а оттенок краски – насыщенность. Лучше перенести серьезные изменения на другой день.

4-6 марта. Начало нисходящей фазы – время, когда волосы становятся более уязвимыми. Осветление, яркое окрашивание или резкое изменение длины могут дать более слабый эффект или даже ухудшить состояние прядей, сделав их ломкими.

10 марта. День с нейтральной, но нестабильной энергетикой. Волосы могут "не слушаться": укладка будет держаться хуже, а цвет ляжет неравномерно. Важные перемены лучше отложить на другую дату.

14-18 марта. Завершение убывающей Луны – наименее благоприятный отрезок. Волосы ослаблены, поэтому после стрижки могут потерять объем и блеск, а процедуры не принесут ожидаемого результата. Особенно не рекомендуются осветление, кератин и другие вмешательства с длительным эффектом.

19 марта. Новолуние – день полного обновления. Волосы становятся более чувствительными к любым воздействиям, поэтому даже базовые процедуры, легкая стрижка или тонирование могут дать неожиданный эффект. Лучше всего сделать паузу и сосредоточиться на восстановлении: масках, маслах и уходе за кожей головы.

Благоприятные дни для стрижки и окрашивания в марте 2026 года

1-2 марта. Начало весны проходит под знаком растущей Луны – это отличное время для легкого обновления. Запишитесь, чтобы подровнять кончики, немного изменить форму, сделать мягкое тонирование. Волосы в эти дни лучше реагируют на процедуры и быстрее восстанавливаются.

7-9 марта. Даже в нисходящей фазе есть стабильные дни, когда можно покраситься (без радикального изменения цвета) или освежить кончики. Хорошо подходят эти даты для нанесения натуральных оттенков, затемнения или работы с тоном без агрессивного осветления.

11-13 марта. Один из самых удачных периодов для ухода. Интенсивное увлажнение, восстанавливающие комплексы, кератин или ботокс для волос дадут максимально заметный результат – пряди станут более плотными, гладкими и блестящими.

20-23 марта. После новолуния начинается активная фаза роста – идеальный момент для перемен. Стрижки стимулируют более быстрый рост волос, а окрашивание получается ярким и стойким.

26-31 марта. Самый мощный отрезок для beauty-процедур, когда можно экспериментировать с формой, цветом и сложными техниками окрашивания. Новая стрижка, уходовые ритуалы, кератин – все сработает максимально эффективно, а волосы будут выглядеть здоровыми и ухоженными.

