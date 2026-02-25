Как изменить уход за волосами с приходом весны: 5 полезных советов для сияющей прически

Первое весеннее тепло побуждает нас сбросить шапку и дать волю своим волосам. Но смена сезона требует и изменения ухода, ведь зимние температуры и необходимость носить головные уборы имели свое влияние на состояние шевелюры.

Чтобы вернуть прядям силу и блеск, нужно сделать всего несколько простых шагов. Издание Voduz Hair собрало пять ключевых рекомендаций, которые с этим помогут.

Замените свои зимние средства для волос

Зимой мы обычно нуждаемся в "тяжелой артиллерии" – плотных средств, которые помогают бороться с сухостью и суровой погодой. С потеплением стоит перейти на более легкие варианты. Выберите невесомый шампунь и кондиционер, которые увлажняют волосы, не утяжеляя их. Также хорошей идеей будет добавить к своему уходу питательный несмываемый кондиционер – он даст тот самый заряд влаги, который так необходим волосам после длительного воздействия морозного воздуха.

Попробуйте масло для дополнительного блеска

Весной важно вернуть прядям гладкость и блеск, для этого они должны быть достаточным образом увлажнены. Добавление масла в ваш ежедневный уход поможет "закрыть" влагу внутри, укротить непослушные пряди и придать волосам роскошный глянцевый финиш. Выбирайте легкие продукты с маслом макадамии или жожоба – они поддерживают эластичность и силу волос, не превращая их в сосульки. Вдобавок масло защищает пряди от повреждений и способствует росту. И не забудьте ознакомиться с инструкцией, чтобы получить от продукта максимум пользы.

Верните коже головы энергию

Кожа головы требует особого внимания после зимних холодов, сухого воздуха в помещениях, сырой погоды и регулярного контакта с шапкой. Один из самых простых советов на весну – раз в неделю устраивать глубокое очищение с помощью пилинга-скраба и укрепляющего шампуня. Такая комбинация поможет избавиться от остатков стайлинга и "разбудить" кожу головы, создав идеальную базу для роста здоровых волос.

Освежите стрижку

Ничто так не указывает на приход весны, как новая прическа. При этом прибегать к кардинальной смене образа не обязательно (хотя и стоит, если есть такое желание). Запишитесь в парикмахерскую, чтобы избавиться от посеченных за зиму кончиков. Даже минус два-три сантиметра наиболее поврежденной части существенно изменят то, как волосы лежат и ощущаются на ощупь. Свежая стрижка также стимулирует лучший рост и улучшает здоровье прядей.

Измените свой подход к укладке

С приходом тепла стоит выбирать более беззаботные и легкие образы. Весенняя прическа должна быть воздушной и легкой в уходе. Попробуйте подчеркнуть естественную текстуру и создать мягкие волны. Например, текстурирующий спрей придаст объема без эффекта "зацементированных" волос. Если вы любите кудри, можно воспользоваться плойкой или утюжком (обязательно с термозащитой) или перейти на холодные методы, например мягкие бигуди на ночь.

