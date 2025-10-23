Какую ошибку в макияже делают многие женщины: ее легко заметить

Мы делаем макияж, чтобы выглядеть лучше, например, используем румяна, чтобы лицо сияло здоровьем. Но именно с этой косметикой очень легко переборщить.

Как заметить, что вы делаете что-то не так, и исправить эту ошибку, разбиралось издание HuffPost. Его эксперты указывают, что избыток румян перекрывает по интенсивности остальной макияж, создавая дисбаланс в образе. И вместо здорового блеска вы получаете визуально заметный лишний возраст и иллюзию, что ваше лицо горит из-за проблем со здоровьем. А еще избыток румян делает лицо плоским на вид.

Знаменитостью, которая чаще всего перебирает с румянами, визажисты называют Сабрину Карпентер. Причем она наносит избыток этого продукта не только на сцену или на торжественные события, что было бы понятно. В таких образах ее можно заметить и в повседневной жизни.

Как понять, что вы перестарались с румянами

Камера никогда не врет, говорят эксперты. Поэтому некоторые визажисты советуют перед тем, как выходить из дома, сделать два селфи – со вспышкой и без. Полученные снимки покажут, все ли в порядке у вас с румянами с точки зрения стороннего наблюдателя. Однако делайте снимки в хорошо освещенном месте, ведь, если вокруг темно, вы не сможете правильно оценить яркость цветов.

Так же хорошо освещенным должно быть место, где вы краситесь. Вы должны четко видеть, сколько бронзера и румян вы нанесли. Кстати, существуют и маленькие зеркальца с подсветкой, которые помогут держать свой вид под контролем. Приобретите себе такое и всегда носите в своей сумочке. В идеале оно должно иметь три режима подсветки – теплый, холодный и нейтральный.

Техники, которые помогут правильно наносить румяна

Начните с правильного выбора оттенка румян. Теплые тона кожи лучше всего смотрятся с персиковыми или коралловыми румянами, а холодные — с розовыми и лиловыми. А чтобы сделать удачный монохромный образ, пользуйтесь одинаковым цветом для губ и щек.

И всегда помните: меньше значит больше. Всегда первым слоем наносите небольшое количество продукта. интенсивность цвета можно увеличить всегда, тогда как для смягчения излишне яркого образа придется переделывать весь макияж.

Затем следует определиться с жидкими, пудровыми или кремовыми формулами. Многие эксперты рекомендовали кремовые. Они наиболее универсальны и удобны в использовании. Наберите мягкий естественный оттенок, затем нанесите и растушуйте его тем же инструментом, которым вы наносили тональный крем. Таким образом, вы одновременно распространите продукт по коже и немного смягчите его цвет.

Можно также комбинировать кремовые румяна с пудровыми. Поставьте точку на скуле кремовым продуктом и растушуйте ее круговыми движениями, а затем немного припудрите нарумяненную щеку пудровым продуктом того же оттенка.

И попробуйте изменить то, как вы держите кисть для нанесения румян. Возьмите ее за середину или конец ручки, а не за кончик. Когда вы держите кисть за кончик, возле самых щетинок, вы с большей вероятностью наберете лишнего продукта, потому что вы сильнее сжимаете кисть и сильнее надавливаете на щеки. Если же держать инструмент ближе к кончику ручки, можно быстро стряхнуть с нее излишки перед нанесением и так будет легче распределить средство по щекам.

