Какую косметику нельзя хранить в ванной, даже если очень хочется

Ванная комната кажется логичным местом для хранения косметики и средств ухода, ведь именно там мы чаще всего ими пользуемся. Однако повышенная влажность, перепады температур и постоянный пар создают агрессивную среду для многих продуктов.

По словам дерматологов, такие условия не только сокращают срок годности косметики, но и могут полностью разрушить ее формулу. В результате средства теряют эффективность, меняют текстуру или даже становятся опасными. Особенно уязвимыми являются продукты с активными компонентами и без консервантов.

Ниже – перечень косметических и уходовых средств, которым точно не место в ванной комнате.

Духи

Ароматы чрезвычайно чувствительны к теплу и влаге. Под воздействием высокой температуры молекулы запаха начинают разрушаться, из-за чего аромат меняется или становится "плоским". Влага также ускоряет этот процесс, даже если флакон плотно закрыт. Лучше всего хранить духи в прохладном, темном месте – например, в шкафу или ящике, желательно в оригинальной коробке.

Лак для ногтей

Ванная комната – враг для лака. Из-за влажности и перепадов температур он быстрее густеет, может расслаиваться или терять насыщенность цвета. Свет также негативно влияет на пигмент, провоцируя выцветание. Чтобы лак служил дольше, его стоит держать в вертикальном положении в сухом и темном месте.

Сыворотка с витамином C

Витамин C – один из самых нестабильных ингредиентов в уходе за кожей. Свет, тепло и влага запускают процесс окисления, из-за чего сыворотка быстро теряет свое действие. В ванной этот процесс происходит значительно быстрее. Оптимальное решение – хранить такое средство в ящике, коробке или даже в холодильнике для косметики.

Лекарства и добавки

Хотя многие привыкли держать витамины и медикаменты рядом с косметикой, ванная комната для этого не подходит. Пар и тепло могут менять химический состав препаратов, снижая их эффективность. В некоторых случаях это даже делает действие лекарств непредсказуемым.Лучшее место для них – сухой, прохладный шкаф подальше от источников влаги.

Солнцезащитные средства (SPF)

Особенно чувствительными к теплу являются химические солнцезащитные фильтры. Под воздействием высокой температуры они разрушаются и перестают обеспечивать должную защиту. Внешне крем может выглядеть нормально, но его эффективность уже будет значительно ниже. Лучше хранить SPF в ящике в прихожей или спальне, где температура более стабильна.

Маски для лица

Тканевые и гидрогелевые маски в ванной быстро теряют свежесть из-за влажного воздуха. Они могут становиться липкими, а активные ингредиенты – менее стабильными. Идеальный вариант хранения – холодильник, где прохлада помогает сохранить формулу и дополнительно усиливает успокаивающий эффект для кожи.

Кисти и спонжи для макияжа

Влажная ванная комната создает идеальные условия для размножения бактерий на кистях и спонжах. Даже чистые инструменты, которые не успевают полностью высохнуть, быстро становятся опасными для кожи. После мытья их лучше сушить и хранить вне ванной – в сухой, хорошо вентилируемой зоне.

Прессованные средства для макияжа

Пудра, румяна, бронзаторы и тени очень чувствительны к влаге. Пар проникает внутрь упаковки, разрушая структуру продукта: он может трескаться, затвердевать или крошиться. В результате макияж становится неудобным в использовании. Лучшее решение – сухой ящик туалетного столика или комода.

Инструменты для волос

Фены, плойки и выпрямители во влажной среде изнашиваются значительно быстрее. Влажный воздух нагружает нагревательные элементы и повышает риск неисправностей, не говоря уже об опасности использования электроприборов мокрыми руками. Храните охлажденные инструменты в спальне или гардеробе, используя термочехлы или силиконовые коврики.

