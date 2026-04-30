Какой у вас цветотип? Как определить дома по нескольким признакам

В попытках улучшить свой гардероб и макияж люди придумали немало систем, которые помогали бы делать только удачный выбор вещей и оттенков. И система цветотипов по сезонам зарекомендовала себя как одна из самых успешных.

Ее секрет заключается в том, что она определяет палитру оттенков, которые лучше всего гармонируют с природными данными человека: тоном кожи, цветом глаз и волос. Основная идея заключается в том, что "правильные" цвета подсвечивают лицо, делают взгляд более выразительным, а тон кожи – более ровным. Зато неподходящие оттенки могут придавать уставший вид или подчеркивать недостатки, которые обычно незаметны. И подробнее об этой системе рассказало издание Camille Styles.

Его эксперты утверждают, что определение своего цветотипа помогает существенно упростить шопинг и избавиться от проблемы "нечего надеть" при полном гардеробе. Когда все вещи в шкафу соответствуют вашей естественной палитре, они легко сочетаются между собой, а выбор образа на день не требует лишних усилий. Это не строгий свод правил, а скорее инструмент, который помогает подчеркнуть вашу естественную красоту.

Как понятно из названия метода, в его рамках традиционно выделяют четыре основных сезона, которые делятся на два типа по температурной характеристике:

теплые – весна и осень, в которых преобладает желтый подтон;

– весна и осень, в которых преобладает желтый подтон; холодные – лето и зима с их основным синим подтоном.

Современные стилисты делают эту систему инклюзивной, адаптируя ее для любого цвета кожи и этноса.

Как определить свой цветотип: три ключевых фактора

Если вы пытаетесь найти свой сезон самостоятельно, три компонента помогут вам сориентироваться. Посмотрите на себя в зеркало при дневном свете и оцените их друг за другом.

Определите свой подтон

Взгляните на вены на запястье. Если они кажутся синими или фиолетовыми – у вас, скорее всего, холодный подтон. Если они выглядят зеленоватыми – подтон теплый.

Оцените контрастность

Контрастность (или глубина) касается разницы между светлотой вашей кожи и темнотой волос и глаз. Высокий контраст (например, очень светлая кожа и смолянистые волосы) часто ассоциируется с зимой или весной. Низкий контраст (средняя или темная кожа, к которой цвет глаз и волос близки по насыщенности) чаще встречается у лета или осени. Понимание контраста помогает выбрать правильную интенсивность цветов. Контрастным людям подходят яркие сочетания, а низкоконтрастным – мягкие цвета и тональные переходы.

Определите насыщенность: мягкие или чистые цвета

В зависимости от сезона, ваши черты лица либо гармонируют с приглушенными цветами, либо нуждаются в чистой яркости. Мягкие сезоны (лето и осень) выигрывают от сложных, "запыленных" сочетаний. Чистые сезоны (зима и весна) имеют более выразительные природные черты, которые хорошо подчеркивать яркими, чистыми оттенками.

Анализ каждого сезона

Взглянем на каждый сезон поближе. Также разберем, что им однозначно подойдет.

Весна

Для весны характерен высокий контраст в сочетании с теплым подтоном. Обычно такие люди имеют светлые теплые волосы и кожу от светлого до среднего оттенка.

Знаменитости этого цветотипа: Джессика Честейн, Эмма Стоун, Рианна, Блейк Лайвли, Кейт Хадсон, Бриттани Сноу.

Тест вен: вены обычно имеют зеленоватый отлив, что свидетельствует о теплом подтоне.

Глаза и волосы: глаза теплых оттенков (ореховые, светло-голубые, зеленые или тепло-карие). Натуральные волосы варьируются от клубничного блонда и золотистого цвета до светло-каштанового.

Выбор цвета: вам больше всего подойдут сочные, теплые и живые цвета – коралловый, персиковый, солнечно-желтый и мятный.

Металлы: золото, латунь или медь подойдут вам гораздо больше, чем серебро.

Лето

Лето обычно имеет низкий контраст между чертами лица. Для них характерны светлые или пепельно-русые волосы, светлая кожа и глаза холодных оттенков.

Знаменитости этого цветотипа: Эмили Блант, Эллисон Уильямс, Барбара Палвин, Леона Льюис, Катрина Балф, Эмилия Кларк, Миранда Керр.

Тест вен: вены обычно синеватые или фиолетовые, что прямо указывает на холодный подтон.

Глаза и волосы: светлые глаза холодного спектра (голубые, зеленые, серые) и светло-коричневые (пепельные) или белокурые волосы.

Выбор цвета: ваш идеал – мягкие, приглушенные и прохладные цвета. Пастельные оттенки, лаванда, нежно-розовый и небесно-голубой сделают цвет вашего лица здоровым.

Металлы: серебро или белое золото подчеркнут вашу природную "прохладу" гораздо лучше желтого металла.

Осень

Этот тип также имеет низкий контраст, но с теплым подтоном. Осень часто имеет волосы насыщенных теплых цветов, теплые глаза и кожу от среднего до темного тонов.

Знаменитости этого цветотипа: Дженнифер Лопес, Кира Найтли, Doja Cat, Элизабет Олсен, Джессика Альба, София Ричи, Бейонсе.

Тест вен: зеленоватые вены подтверждают принадлежность к теплому спектру.

Глаза и волосы: имеют "землистые" оттенки. Это глубокий карий, медный, рыжий или теплый блонд.

Выбор цвета: вы расцветаете в глубоких, естественных и богатых цветах: насыщенный оранжевый, теплый коричневый, оливковый и горчичный.

Металлы: золото и бронза – ваши лучшие друзья.

Зима

Зимы отличаются высоким контрастом: обычно это темные волосы, очень светлая кожа и яркие или глубокие цвета глаз.

Знаменитости этого цветотипа: Зои Дешанель, Жанель Моне, Алексис Бледел, Люси Лью, Люпита Нионго, Виола Дэвис, Селена Гомес.

Тест вен: синие или фиолетовые вены указывают на холодный подтон.

Глаза и волосы: глаза холодных тонов (глубокий синий, серый, зеленый); волосы – от смоляно-черного до пепельного блонда или глубокого каштана.

Выбор цвета: вам подходят смелые, высоконтрастные сочетания. Драгоценные оттенки (изумрудный, сапфировый), чисто-белый и классическое маленькое черное платье – это ваша стихия.

Металлы: серебро или белое золото выглядят на вашей коже значительно выразительнее.

В конце стоит добавить: воспринимайте цветоанализ как путеводитель, а не как свод незыблемых законов. Если цвет не подходит вам по этой схеме, но позволяет чувствовать себя уверенно – носите его. Ведь теория – это лишь база, реальность нередко вносит в нее свои коррективы.

