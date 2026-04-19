Какой педикюр сделать в апреле: топ лучших цветов

Апрель приносит новые бьюти-тренды. Большую популярность приобретают более светлые, мягкие и свежие оттенки, которые вытесняют глубокие зимние цвета. Особенно заметно это в педикюре, где на первый план выходят молочные покрытия, кремовые пастели, теплые нейтральные тона и деликатный блеск.

Эксперты советуют палитру, которая балансирует между сдержанностью и выразительностью. По словам звездного мастера педикюра Милли Мейсон, клиенты все чаще выбирают оттенки, которые остаются удобными и универсальными.

Ирисково-коричневый

Ирисковый педикюр в апреле становится одним из самых удачных нейтральных вариантов. Это изысканная альтернатива привычным нюдовым покрытиям. Такой оттенок особенно хорошо подходит для переходного сезона.

Как объясняет Милли Мейсон, теплые карамельные и ирисовые тона этой весной становятся все популярнее, но здесь важно правильно подобрать подтон. Поскольку такие цвета близки к естественному тону кожи, неудачный выбор может сделать покрытие слишком желтым или оранжевым. Если же тон подобран правильно, эффект получается современным, лаконичным и визуально удлиняет стопу.

Молочно-белый

Молочный педикюр любят за универсальность, ведь такой оттенок подходит к любому тону кожи и легко сочетается с разной одеждой и обувью. Он создает чистый, свежий и одновременно изысканный вид.

Милли Мейсон отмечает, что молочные педикюры продолжают доминировать, особенно учитывая популярность оттенка Cloud Dancer. При этом спросом пользуются не только молочно-белые покрытия, но и молочные вариации нюдового, розового и персикового. Для такого эффекта мастер советует добавить молочный топ к любимому цвету.

Перламутровый финиш

Глазурованные и хромированные покрытия не теряют актуальности, и причина этого вполне понятна. Они добавляют педикюру мягкого сияния, которое красиво ловит свет и делает даже самую простую базу более изысканной.

Этой весной такой эффект стал еще более деликатным: вместо выразительного металлического блеска в моде более тонкие жемчужные и хромированные наслоения.

Пастельный сиреневый

Сиреневый постепенно становится главным пастельным цветом для тех, кто хочет весной добавить немного больше настроения. Он мягче лавандового, но в то же время интереснее классического нюда, поэтому хорошо сочетает нежность и игривость.

Милли Мейсон отмечает, что для тех, кто любит цветной педикюр, мягкий пастельный сиреневый станет одним из самых актуальных вариантов. Если же хочется более сдержанного результата, этот оттенок можно использовать в пастельном френче.

Сливочно-желтый

Сливочно-желтый продолжает оставаться одним из главных весенних фаворитов. После того как этот оттенок стал одним из самых заметных в прошлом году, он снова возвращается в актуальные подборки.

Кроме того, он удачно работает и как цвет для френча.

