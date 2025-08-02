Какой маникюр выбрать в августе: главные хиты сезона

С наступлением августа, когда лето неумолимо приближается к своему завершению, чувствуется неудержимое желание что-то изменить, и маникюр является отличным полем для экспериментов. Этот месяц становится последним отголоском цитрусовых и тропических мотивов, которые, в сочетании с хромированным эффектом, гарантируют яркое и игривое настроение.

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Тренды августа 2025 года предлагают широкий спектр вариантов: от мягких эффектов ауры и необычных французских кончиков до эксцентричных животных принтов и дизайнов, напоминающих морские ракушки, которые мгновенно переносят вас в атмосферу пляжного отдыха. Это также идеальное время, чтобы попробовать что-то смелое на пороге нового сезона.

Даже мелкие детали, такие как металлические акценты или едва заметное омбре, могут придать вашим хромированным ногтям свежий вид. Не обязательно придавать ногтям полный зеркальный блеск, чтобы создать эффектное впечатление, но если это ваш стиль, то сейчас самое время.

Нежное омбре с металлическим блеском

Бело-розовая база с плавным переходом — отличный выбор для тех, кто хочет легкости, но с изюминкой. Сочетание с хромированным серебром добавляет эффекта "глазированного пончика". Этот вариант подходит как на повседневную жизнь, так и для особого случая.

Тигровые полоски

Животный принт снова в игре. Если хотите добавить дикого шарма, выберите классический френч, но с тигровыми полосками вместо белых кончиков. Это ярко, дерзко и удивительно трендово.

Розовый хром

Тренд на розовый не сдает позиций. Добавьте немного гламура в виде хрома, совместите с тематическими наклейками — и получите настоящий маникюр в стиле Barbiecore. Идеально для фанатов яркого и выразительного.

Серебряная аура с розовым сиянием

Это маникюр остается на пике популярности. В августе рекомендуют выбирать сочетание серебряного с розовым, которое выглядит свежо и одновременно магически. Идеальное сочетание легкости и загадочности.

Морские ракушки в хроме

Хотите на ногтях настоящее воплощение лета? Выбирайте дизайн с формами ракушек и хромированным блеском. Текстурированное покрытие создает ощущение, будто вы только что сошли с пляжа в тропиках.

Радужный хром

Не можете определиться с цветом? Выберите все! Хромированные ногти в радужных тонах (розовый, синий, зеленый, золотой и т.д.) — это феерия цвета и настоящее летнее настроение.

Голубой хром

Голубой с зеркальным блеском — фаворит этого лета. Такой оттенок освежает и одновременно делает образ современным. Особенно подходит к светлому гардеробу и пляжному отдыху.

Короткие хромированные ногти

Если длинные ногти — не ваш стиль, не беда. Хром выглядит впечатляюще даже на короткой длине, особенно в серебряном или золотом вариантах. Это минимализм, который все равно привлекает внимание.

3D-маникюр

Тонкие рельефные линии, напоминающие лепестки или рельефы ракушек, — отличный способ добавить глубины дизайну. Такой маникюр выглядит изящно, уникально и очень "арт".

Френч в розовых и белых хромовых тонах

Французский маникюр с обновленным настроением: белый и розовый хром, дополненный жемчужинками и серебряными линиями. Стильно, с ноткой ностальгии — словно с романтической фотосессии.

Красный хром

Красный — это всегда о страсти и силе. Но в этом сезоне он засиял по-новому: темно-красные оттенки с металлическим блеском создают драматичный, но элегантный образ.

Серебристо-синий маникюр

Серебряный хром с яркими синими элементами выглядит по-настоящему футуристично. Идеально для тех, кто любит необычные детали и технологичный вайб.

Коралловые хромированные ногти

Коралловый — яркая звезда лета. Добавьте его как акцент на одном ногте, а остальные покройте серебристым хромом — получите гармоничный контраст и динамичный образ.

Коричневый хромированный френч

Нетипичный, но очень стильный вариант французского маникюра. Золотисто-коричневый хром на кончиках выглядит элегантно и дорого — настоящее перевоплощение классики.

Ногти с блестящими узорами

Комбинация зеленого френча с розовыми хромированными узорами — это сочетание, которое выглядит магически. Необычно, свежо и точно не оставит вас без комплиментов.

OBOZ.UA предлагает узнать о самом сочном летнем маникюре 2025.

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