Хит среди звезд: назван самый сочный летний маникюр

Лето часто ассоциируется с желтым цветом, напоминающим солнечное тепло. Этот цвет стремительно завоевал популярность в мире моды и красоты.

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Год начался с повсеместной одержимости нежным масляно-желтым оттенком, который доминировал на подиумах и в фотосессиях. Однако впоследствии этот тренд эволюционировал в более насыщенный лимонно-желтый, или "лимончелло", в значительной степени благодаря влиянию Хейли Бибер, отмечает Who What Wear.

Ее новый продукт для губ в оттенке Lemontini вызвал настоящий бум, и теперь этот яркий цвет активно интегрируется в бьюти-рутины. Официально можно утверждать, что наступило лето "лимончелло", и этот сочный оттенок стал настоящим хитом сезона.

Лимончелло на ногтях

Один из лучших способов воплотить тренд "лимончелло" в свой образ – это аккуратный и свежий маникюр. Именно так считают звезды, которые активно демонстрируют этот оттенок на своих ногтях. Недавно Хейли Бибер сама показала лимонно-желтый маникюр в Instagram, рекламируя свой новый продукт.

Кортни Кардашьян также поделилась фотографией своего солнечного французского маникюра, а Шарлиз Терон появилась в Нью-Йорке с элегантным желтым дизайном в форме полумесяца. Это подтверждает, что знаменитости полностью одобряют этот яркий летний тренд.

Маникюр как у Хейли Бибер

Маникюр Хейли Бибер, известный как "лимонная капля", отличается особым шиком. Хотя на некоторых фото его трудно разглядеть, он имеет основу из солнечно-желтого лака, дополненную серым горошком. Кстати, горошек также является одним из главных летних трендов в дизайне ногтей.

Несмотря на разные названия, "масляно-желтый" и "лимончелло" отражают одну и ту же идею: желтый цвет находится в центре внимания этим летом, постоянно эволюционируя и адаптируясь к новым стилям.

OBOZ.UA ранее писал о тренде маникюра, покорившем модниц всего мира.

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