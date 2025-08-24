Какой маникюр выбрать осенью-2025: горячие хиты

Осень 2025 года будет демонстрировать интересное сочетание классики и новаторства в дизайне маникюра. В тренде – как интенсивные, темные оттенки, отражающие атмосферу холодного сезона, так и легкие пастели, способные разбавить пасмурные дни.

Мода на ногти в этом сезоне четко отсылает к подиумным показам: акценты на блестках, глянцевых текстурах, экспериментах с формой и оттенками, которые неожиданно становятся универсальными. Эксперты рассказали о самых трендовых вариациях.

Все в блестках

Сияние советуют растушевывать каскадом – от интенсивного блеска на кончиках до легкого мерцания у основания ногтя. Базовый цвет остается нейтральным: нюд или прозрачный лак, которые подчеркивают эффект. Такой маникюр работает как праздничный элемент образа и при этом сохраняет универсальность.

Пастельные оттенки

Нежные цвета остаются в моде и осенью. Мятный, голубой, пудрово-розовый или светло-желтый создают впечатление легкости, разбавляя серость сезона. Пастельный маникюр воспринимается как сознательный выбор в пользу сдержанной элегантности.

Черный лак на коротких ногтях

Черный глянцевый лак – тренд, который возвращается каждую осень. В этом сезоне он особенно подчеркивает короткую длину ногтей, делая образ завершенным и строгим. Никаких дополнительных элементов или матовых покрытий: только чистый блеск и четкая форма.

Розовый

Candy pink в новом сезоне выходит за рамки классического нюда. Его носят в более интенсивных вариациях, иногда дополняя декоративными деталями или объемными акцентами. Это способ продлить летнее настроение и при этом придать маникюру индивидуальности.

Красный French

Вместо белой линии сейчас активно используется красная. Этот прием сохраняет элегантность классики, но при этом делает образ более выразительным. Красная полоска воспринимается как дополнительный стилевой акцент, который легко совместить с макияжем.

