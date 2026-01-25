Какой маникюр сейчас на пике моды: варианты на любой вкус

Какой бы ни была актуальная мода – сдержанной, вычурной или расслабленной – маникюр всегда остается одним из самых выразительных элементов стиля. Ведь вместо погони за мимолетными трендами на первый план здесь выходят продуманные и современные цветовые решения.

Например, нынешняя зима диктует запрос на спокойные, но в то же время глубокие оттенки, которые гармонично вписываются в повседневную жизнь, сохраняя при этом ощущение изысканности. А какими будут наиболее актуальные цвета маникюра в 2026 году, рассказало издание In Style. Вы точно найдете что-то для себя, ведь актуальная палитра варьируется от минималистичного нюда до насыщенных и выраженных тонов, что позволяет создать безупречный образ.

Прохладный серый

Этот цвет считается идеальным нейтральным вариантом благодаря своей элегантности и сдержанности. Оттенки шиферного или лавандово-серого с холодным подтоном чрезвычайно универсальны: они одинаково уместны как в дневном, так и в вечернем образе. Такой маникюр визуально делает облик более утонченным и отлично сочетается с украшениями из разных металлов, независимо от длины ногтевой пластины.

Молочно-белый

Вдохновленный цветом года Cloud Dancer, этот оттенок символизирует спокойствие, обновление и чистоту. Несмотря на свой минимализм, он выглядит довольно эффектно, особенно если сочетать его с интересными текстурами, металликом или дизайном в стиле омбре. Цвет подходит к любой форме ногтей и выглядит одинаково выигрышно как в монохромном исполнении, так и с добавлением деликатного нейл-арта.

Цвет ночного неба

Насыщенный и темный синий цвет создает ощущение роскоши и глубины, что делает его фаворитом года. Он выглядит дорого и в гелевом исполнении, и в форме обычного лака. Хотя этот оттенок особенно стильно смотрится на коротких ногтях квадратной формы, его можно адаптировать под любую длину. Это смелый, но в то же время очень изящный выбор.

Сливочный латте

Мягкая и современная вариация коричневого цвета является идеальным переходным оттенком. Этот нейтральный тон легко комбинируется с любым гардеробом и уместен для любого события. Он хорошо контрастирует с темно-синим, черным или шоколадным цветами одежды. Для придания особого шика такой маникюр можно дополнить золотистыми акцентами или мелкими стразами.

Ледяной матовый алюминий

Холодный металлик с серебристым оттенком идеально передает энергию "чистого листа". Цвет выглядит свежо и современно, он обладает деликатным сиянием, но не кажется слишком праздничным. На коротких ногтях такой серебристый тон подчеркивает приверженность к минимализму, а на длинных – добавляет образу спокойной драмы. Оттенок подходит любому тону кожи и легко трансформируется из рабочего стиля в вечерний.

Глубокие ягодные тона

Насыщенные оттенки ягодных соков являются своеобразным мостиком между темными зимними цветами маникюра и летней яркостью. Для создания глубины рекомендуется наносить ягодный тон поверх темной бордовой или сливовой базы. Глянцевый топ придаст маникюру классического лоска, а матовое покрытие сделает образ более современным. На коротких квадратных ногтях этот цвет смотрится лаконично, а на длинных – по-настоящему роскошно.

