Просто, но со вкусом: какой маникюр будет самым популярным в 2026 году

Долгое время в маникюре царил тренд на округлые и миндалевидные формы. Но в 2026 году мы видим триумфальное возвращение квадратных ногтей.

Как пишет французское издание журнала Vogue, именно эта форма воплощает современную элегантность. Четкие края квадратного маникюра созданы для тех, кто любит уверенные и выразительные образы. И вот как правильно носить такую форму этой зимой.

Квадратные ногти: возвращение легенды

Долгое время квадрат считали слишком строгим вариантом для формирования ногтевой пластины. Однако, так было не всегда. В 2000-х он стал символом изысканного маникюра, а своего пика достиг в начале 2010-х. В то время невозможно было пройти мимо этих четких линий. Такую форму с гордостью носили Ким Кардашьян, Рианна или Селена Гомес. Квадрат господствовал на красных дорожках. Четкий край сочетался с заметной длиной и смелыми цветами лака, часто дополненными нейл-артом.

Но потом квадратные ногти записали в разряд бьюти-ошибок. На первый план вышли более мягкие и естественные формы, такие как миндаль или овал. Более десятилетия квадратный маникюр был вне моды. Эксперты по красоте уверены, что он просто стал жертвой собственного успеха.

Но в 2026 году его изобрели заново. Более короткий, утонченный и минималистичный, он покоряет новое поколение, ищущее четких линий и сдержанной изысканности. Это возвращение в очередной раз доказывает: в мире красоты ничто не остается устаревшим навсегда.

Как носить квадратные ногти в 2026 году

Сегодня квадратная форма предстает в более сдержанной и безусловно элегантной версии. Лучше выбирать короткую или среднюю длину, чтобы сохранить шикарный и сбалансированный вид. Четкая линия структурирует кисть руки и особенно подчеркивает спокойные оттенки лака – от нежных нюдовых до глубоких глянцевых тонов. В таком минималистичном стиле квадрат выгодно смотрится с блестящим финишем, эффектом "глосс" или сдержанным графическим дизайном. Немножко смягченные уголки также добавляют форме актуальной современности. Переосмысленный таким образом, квадрат становится маникюром с характером – точным и полностью соответствующим духу времени.

