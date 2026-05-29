Какой маникюр сделать на свадьбу в 2026 году: какие дизайны в тренде

Свадебный маникюр должен быть уместным к образу невесты, ведь руки постоянно попадают в кадр – на фото с кольцом, бокалом, букетом или во время церемонии. В тренде остаются нежные, чистые и элегантные дизайны, которые не перетягивают внимание на себя, но делают образ завершенным.

Самыми актуальными будут молочные оттенки, микрофренч, кружевные узоры, классический французский маникюр и деликатный хром. Главная тенденция сезона – естественность, аккуратность и легкий праздничный акцент, информирует Myself.

Milky Nails

Один из главных свадебных трендов 2026 года – Milky Nails. Это полупрозрачные молочные и нюдовые оттенки, которые выглядят очень деликатно и дорого. Такой маникюр подходит практически к любому платью, не спорит с украшениями и визуально делает руки более ухоженными.

Еще одно преимущество молочного маникюра – практичность. Когда ногти немного отрастают, переход остается почти незаметным, так что после свадьбы не придется сразу бежать к мастеру. Это хороший выбор для невест, которые хотят нежный, чистый и универсальный дизайн без лишних деталей.

Micro French Nails

Французский маникюр в 2026 году получает более современное и минималистичное прочтение. Вместо широкой белой полоски на кончике ногтя мастера все чаще делают ультратонкую линию – так называемый Micro French или Baby French.

Такой маникюр выглядит сдержанно, аккуратно и очень элегантно. Он особенно хорошо подходит коротким и средним ногтям, а также невестам, которые не хотят слишком броского дизайна. Микрофренч добавляет образу опрятности, но не делает маникюр главным акцентом.

Кружевной маникюр

Для романтичного свадебного образа стоит обратить внимание на Lace Nails – маникюр с кружевными мотивами. Тонкие узоры могут напоминать отделку свадебного платья, фату или деликатную вышивку на ткани.

Кружевной дизайн можно выполнить по-разному: в виде тонкого рисунка, полупрозрачного декоративного слоя или аккуратных наклеек. Лучше всего такой маникюр подходит к классическим и романтическим платьям, особенно если в образе уже есть кружево. Главное – не перегрузить ногти деталями, чтобы дизайн оставался нежным, а не слишком декоративным.

Классический френч

Классический французский маникюр не теряет актуальности и в 2026 году. Это один из самых безопасных вариантов для свадьбы, ведь он подходит почти к любому образу и не выходит из моды.

Такой дизайн хорошо сочетается и с минималистичными платьями, и с пышными свадебными образами. Он не привязан к кратковременным трендам, поэтому свадебные фото с таким маникюром и через несколько лет не будут казаться устаревшими.

Хромированный маникюр

Хромированный маникюр в 2026 году становится значительно мягче и деликатнее. Если раньше Chrome Nails часто ассоциировались с ярким зеркальным блеском, то теперь в свадебной моде популярны Pearl Chrome и Glazed Nails.

Это покрытие дает легкое перламутровое сияние, красиво отражает свет и добавляет ногтям праздничный блеск без чрезмерной яркости. Такой маникюр особенно хорошо подходит к атласным, шелковым и минималистичным платьям. Он создает эффект ухоженных, нежных ногтей с едва заметным сиянием.

