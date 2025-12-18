5 быстрых ритуалов, которые помогут иметь свежий вид перед новогодним празднованием

Всем известна фраза "как Новый год встретишь – так его и проведешь", поэтому на вечеринке по случаю одного из важнейших зимних праздников всем хочется иметь непревзойденный вид. Выбрать идеальный образ для гуляния не является слишком сложной задачей, ведь эксперты уже дали много советов по цветам и фасонам одежды. А вот с сохранением свежего вида могут возникнуть проблемы, ведь недостаточное количество сна или стресс могут ярко отразиться на вашем лице.

Как отмечает издание Vogue, к счастью, избежать этой проблемы можно с помощью пяти простых ритуалов. Важно лишь сосредоточить внимание на достаточном увлажнении и правильном выборе уходовых средств.

Пейте достаточно воды

Когда вы не высыпаетесь, организм забирает много воды из кожи, чтобы обеспечить надлежащее функционирование важных органов. Из-за этого ваше лицо становится тусклым и вялым. Восстановить хороший внешний вид поможет стакан воды с электролитами (магнием, калием и натрием). Эти вещества играют ключевую роль в регулировании баланса жидкостей, нервной проводимости и сокращении мышц.

Сделайте массаж для лица

Слишком малое количество сна влияет и на замедление лимфообращения, что в свою очередь вызывает появление отеков на лице. Лучшим способом вернуть себе свежий вид является пятиминутный массаж, для которого можно использовать охлажденный скребок гуаша или Ice Roller. Хорошо проработать необходимо челюсть, область под глазами и скулы.

Сосредоточьтесь на одном наиболее эффективном продукте

Когда до праздничной вечеринки остается мало времени, не стоит наносить на свое лицо кучу уходовых средств. Отдайте предпочтение одному продукту, который обеспечит наилучший эффект. Обратите внимание на средства, содержащие в составе кофеин (осветление), ниацинамиды (выравнивание тона), гиалуроновую кислоту (разглаживание морщин) и пептиды (быстрое достижение упругости).

Дерматологи также советуют нанести заранее охлажденную маску для лица на 10-15 минут.

Обновите макияж

На "уставшем" лице косметические средства часто выглядят не лучшим образом. Чтобы исправить эту ситуацию, не нужно накладывать десятки слоев макияжа, достаточно лишь воссоздать вид "свежей" кожи. Для этого стоит:

нанести полупрозрачный хайлайтер на наиболее выразительные участки лица;

консилером осветлить внутренние уголки глаз, участки вокруг носа и рта;

деликатно уложить брови и накрасить губы нейтральным оттенком.

Достигните внутреннего спокойствия

Стресс негативно влияет на кожу так же, как и усталость. Перед тем, как пойти на новогоднее празднование, выполните простой ритуал: вдыхайте воздух в течение 4 секунд, задержите дыхание на 2 секунды и выдыхайте в течение 6 секунд. Это поможет уменьшить напряжение в челюсти, разгладить морщины на лбу и сделать ваше выражение лица более мягким.

