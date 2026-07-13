Какой маникюр подчеркивает загар: 3 эффектных цвета

Летом, когда кожа приобретает теплый золотистый оттенок, удачно подобранный цвет маникюра может сделать загар ещё более выразительным. Лучше всего с этой задачей справляются оттенки, создающие контраст с кожей: нежный голубой, молочный и теплый красный.

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На фоне загорелой кожи особенно эффектно будут смотреться яркие цвета и светлые оттенки – от классического белого и сливочного до свежей пастельной гаммы. Эксперты рассказали о трех самых популярных цветах на лето.

Голубой маникюр

Нежные голубые оттенки создают заметный контраст с теплым загаром и делают его визуально более выразительным. Такой маникюр выглядит свежо и легко, поэтому особенно хорошо подходит к летним образам.

Можно выбрать как светлое небесно-голубое покрытие, так и более насыщенный оттенок – оба варианта удачно подчеркнут золотистый тон кожи.

Молочное покрытие

Молочный маникюр – универсальный вариант для тех, кто предпочитает нежные и сдержанные цвета. Светлое покрытие контрастирует с загорелой кожей, благодаря чему руки выглядят более ухоженными и выразительными.

Такой оттенок подходит как для коротких, так и для длинных ногтей и легко сочетается с любым летним образом.

Красный цвет

Теплый красный оттенок делает загар более насыщенным и придает маникюру яркость. Особенно эффектно будут смотреться красные цвета с теплым подтоном, которые гармонично сочетаются с золотистым оттенком кожи.

Это удачный выбор для тех, кто любит яркий маникюр и хочет добавить яркий акцент к летнему образу.

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