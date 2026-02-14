Какой маникюр омолаживает руки: топ весенних оттенков

Весна в наш образ приходит не тогда, когда мы перебираем шкаф, пряча теплые вещи. Весна начинается в момент, когда на смену темным и глубоким зимним лакам приходят новые оттенки маникюра.

Если вам уже хочется чего-то менее мрачного, чем глубокий красный, лесная зелень или почти черный фиолет, пора обратить внимание на цвета, которые будут в моде этой весной. Как пишет City Magazine, весенний маникюр 2026 года – это не о неоновом сиянии или сложных узорах, а о полной противоположности: чистоте, мягкости и исключительной опрятности. Девизом сезона будет "меньше – лучше". Ногти теперь не пытаются быть главным модным выражением, они лишь деталь, которая финализирует весь образ. И вот какие оттенки с этим справятся лучше всего. Приятный бонус – они сделают руки более молодыми на вид.

Молочно-белый: главный хит сезона

Один из самых выразительных трендов этой весны – молочные оттенки белого. Важно не путать их с классическим белым цветом, который выглядит слишком плотным и ярким. Речь идет о мягкой, слегка полупрозрачной версии, которая придает маникюру легкости и идеальной чистоты. Меньше драмы, больше естественности – это настоящая новая классика, которая одинаково уместна и в офисе, и на стадионе.

Пастельный розовый и лаванда

Розовый остается с нами и в весеннем сезоне, но теперь это не яркие или "сладкие" оттенки. Акцент сместился на максимально мягкие, почти телесные тона, которые делают ногти визуально очень ухоженными. Этот цвет любят за его дискретность: он становится как бы продолжением вашего естественного оттенка кожи, поэтому уместен и на каждый день, и на торжественное событие.

Если же хочется свежести, в палитру лаков врываются нежно-голубой и лавандовый. Это холодные оттенки весенней гаммы, которые выглядят современнее обычного нюда. Пудровость этих цветов не кажется слишком экспрессивной, зато добавляет образу интересный нюанс.

Шалфей и энергия земли

Сдержанный зеленый цвет – еще один фаворит 2026 года. На передний план выходит шалфей. Цвет цветов этой травы имеет очень спокойный и современный вид. Это идеальная мягкая замена темным цветам. Вместе с шалфеем в палитру стоит добавить и другие земляные тона: оливковый, теплый беж, песочный, светлую карамель и нежный коричневый. Все эти цвета заимствованы у природы, поэтому их очень легко сочетать с повседневной одеждой в минималистическом или городском стиле.

Персиковый уют и магия нюда

Для тех, кто любит более теплую гамму, весна подготовила нежный персик и нюд. Персиковый цвет добавляет рукам приятной теплоты и свежести. Это светлый оттенок, который выглядит живее обычного бежа, но при этом не выбивается из концепции сдержанности.

Нюдовые же оттенки максимально приближены к цвету ногтя или кожи. Их цель – не выделяться, а создавать единый, аккуратный вид рук. Такой маникюр улучшает вид ногтей и при этом создает иллюзию полного отсутствия лака.

