Какой маникюр делать после 40: цвета, которые превратят вас в звезду

По достижении 40 лет женщины начинают больше заботиться о молодости своей кожи, а когда речь заходит о коже рук, на первый план выходит цвет маникюра. Правильно подобранный оттенок поможет вам выглядеть роскошно.

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Как выбрать свой идеальный цвет, издание Parade спросило у звездного мастера Алекс Джахно. Она работала с такими звездами, как Сара Полсон, Эллен Помпео, Джессика Бил и многими другими, поэтому у нее огромный опыт создания удачных маникюров для женщин в возрасте от 40 лет. Мастер утверждает: это самое время экспериментировать и получать удовольствие от своих ногтей, главное – чтобы они выглядели ухоженными.

"Одна из самых больших ошибок – считать, что женщинам после 40 нужно выбирать только безопасные или скучные цвета. На самом деле я думаю, что именно в этот период многие женщины чувствуют себя наиболее уверенными в своем личном стиле и меньше заботятся о трендах ради самих трендов", – говорит Джахно.

Какие цвета ногтей лучше всего подходят женщинам после 40

Звездная маникюрша советует обратить внимание на насыщенные цвета и классические оттенки. "Оттенки, которые выглядят наиболее роскошно, – это те, которые обладают глубиной и элегантностью, но не кричат о себе... Речь идет не столько о моде, сколько о выборе цветов, которые воспринимаются как вневременные и придают уверенности", – советует она.

Среди удачных вариантов она называет нюдовые оттенки, классический красный и даже глубокие сливовые или темно-синие акценты. "Не бойтесь цвета. Я не думаю, что существует какой-то определённый возраст, когда вам вдруг нужно переходить исключительно на бежевые ногти. Удачный цвет – это тот, который подходит к вашему тону кожи, отражает ваше "я" и радует вас каждый раз, когда вы смотрите на свои руки. Иногда это нюд, а иногда – смелый, яркий оттенок", – рассказала эксперт.

Лучшие цвета лака для женщин 40+

По мнению Джахно, есть несколько оттенков, которые однозначно подойдут женщинам этого возраста. Вот ее лучшая семерка:

полупрозрачный розовый;

вишнево-красный;

кирпично-красный;

насыщенный ягодный;

полупрозрачный нюд;

розово-лиловый;

темно-синий.

При этом эксперт отметила, что некоторые оттенки лака для ногтей могут подчеркивать покраснение, пигментацию, вены или текстуру кожи рук. В таком случае они будут визуально старить руки. Так могут подействовать меловые белые, тускло-серые, приглушенные зеленые и холодные синие оттенки.

Однако мастер добавляет, что не стоит полностью отказываться от цвета. "Главное – выбирать оттенки, которые вдыхають в руки жизнь, а не привлекают внимание к пигментации или текстуре кожи", – говорит она.

Как подобрать наиболее выигрышный цвет ногтей под свой тон кожи

Чтобы не ошибиться с выбором цвета, Джахно советует посмотреть на свои руки с образцом выбранного лака и обратить внимание на то, как этот цвет влияет на вашу кожу. "Выглядит ли кожа светлее, ровнее и ярче? Удачный оттенок должен делать ваши руки здоровыми и свежими, а не выделять то, на чем вы не хотели бы акцентировать внимание", – говорит она.

Джахно добавляет, что особенно сложно подобрать правильный нюдовый оттенок под свой тон кожи, поэтому она рекомендует держать флакончик лака на расстоянии нескольких сантиметров от руки, чтобы оценить его вид. "Если нюд как бы полностью исчезает, возможно, он слишком близок к цвету вашей кожи, и это иногда может делать руки плоскими. Если же он создает резкий контраст, то он, вероятно, слишком светлый, слишком темный или имеет неподходящий подтон. Лучший нюд – это не тот, который идеально совпадает с вашей кожей, а тот, благодаря которому ваши руки выглядят максимально здоровыми", – пояснила эксперт.

В заключение Джахно отметила, что подсказку часто можно найти в тех цветах, которые вы уже привыкли носить. "Если вы постоянно выбираете определенные цвета в одежде, оттенках помады или украшениях, это обычно служит ориентиром того, какие именно оттенки лака подойдут вам лучше всего", – добавила она.

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