Имеет невероятный вид: как сделать акварельный маникюр, который в тренде этим летом

Этим летом в моде естественность и нежные цветовые сочетания. Именно поэтому все большую популярность приобретает акварельный маникюр, вдохновленный живописью и акварельными картинами.

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Такой дизайн отличается плавными переходами между оттенками, словно краска растворяется на холсте. Нейл-мастера отмечают, что этот тренд позволяет экспериментировать с цветами и создавать по-настоящему уникальные образы.

Чем особенный акварельный маникюр

Главная особенность этого дизайна – полупрозрачные цвета, которые плавно переходят друг в друга без четких границ. Благодаря такому эффекту ногти напоминают акварельный рисунок с легкими размытыми мазками.

Акварельный маникюр выглядит нежно и в то же время эффектно. Он легко сочетается как с повседневными, так и с праздничными образами, а также подходит для ногтей любой длины.

Модный дизайн акварельных ногтей

Существует несколько техник выполнения такого маникюра. Один из самых распространенных способов – нанести матовое базовое покрытие, после чего создать цветной рисунок. Завершающим этапом становится прозрачный глянцевый топ, который придает дизайну глубину.

Некоторые мастера используют магнитный лак с эффектом "кошачий глаз". Его мерцающая основа делает цветовые переходы более объемными и создает интересную игру света.

Другие популярные техники

Еще один способ добиться акварельного эффекта – использование специальных маркеров для нейл-арта. Сначала на ногтях рисуют цветные пятна и волнистые линии, после чего мягкой влажной кистью аккуратно размывают контуры.

Не менее популярна техника аэрографии. Краску наносят тонкими полупрозрачными слоями, постепенно наслаивая цвета. Благодаря этому оттенки естественно смешиваются между собой, образуя плавные переходы.

Некоторые мастера также используют пигменты для макияжа, в частности тени для век. Их наносят губкой на матовую основу, сочетая несколько цветов для создания мягкого художественного эффекта.

Какие цвета выбрать

Акварельный маникюр не ограничивает выбор палитры. Особенно популярными этим летом стали розовые, голубые, зеленые, молочные, радужные и насыщенные драгоценные оттенки.

Также в тренде остаются дизайны с цветочными мотивами, фруктами, ягодами и абстрактными цветными разводами. Именно они лучше всего подчеркивают легкость и романтический характер акварельной техники.

OBOZ.UA писал о модном гламурном маникюре с блестками.

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