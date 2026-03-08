Вернут ваши волосы к жизни: трендовые весенние прически

Зима наносит серьезный удар по состоянию наших волос – ношение шапки и постоянные перепады температуры и влажности не лучшим образом сказываются на их здоровье. Между тем, тренды весны 2026 года поворачивают в сторону легкости, мягкости и естественности. А значит точно придется позаботиться о восстановлении шевелюры.

Сделать это можно, изменив прическу. В этом сезоне стрижки должны быть подвижными, естественными и легкими в укладке и уходе. Как именно достичь нужного эффекта и еще и восстановить состояние волос, разбиралось издание Interia Kobieta. Опрошенные им эксперты в один голос советуют стремиться не к совершенству, а к легкости. И вот как это можно сделать.

Укрощенная дикость

Весна 2026 – это период возвращения к естественной текстуре и свободе, что становится особенно актуальным после тяжелой холодной зимы. Стилисты единодушно подчеркивают: мы отказываемся от излишне "зализанных" и неподвижных укладок в пользу стрижек, которые отлично смотрятся даже без интенсивного стайлинга.

И главным хитом сезона обещает стать современный "шэг" (shag). На этот раз он предстает в более мягком варианте – меньше дерзкой рок-н-ролльной дикости, больше романтической невесомости. Попросите своего парикмахера сделать слои боль воздушными, градуировку – деликатной, а челку – мягкой и плавно переходящей в основную массу волос.

Это идеальная стрижка для тех, кто стремится подчеркнуть естественную текстуру волос. Для ее укладки вам понадобится соляной спрей. Нанесите его на пряди и слегка взъерошите их пальцами, чтобы получить эффект контролируемого хаоса.

Мягкий "водопад" прядей

Длина миди, достигающая уровня примерно от ключиц до верхней части груди, – это идеальный компромисс между бобом и длинной шевелюрой. Она универсальная, женственная и чрезвычайно многогранная. Чтобы сделать эту простую прическу интереснее, попросите о внутреннем моделировании – стрижку едва заметными слоями, которые скрываются под верхними прядями. Благодаря им прическа приобретает объем и естественное движение: волосы игриво колеблются при каждом шаге, а не просто ровно спадают вниз.

Вместе с тем, в моду возвращается и прямой срез без выраженных слоев. Прямой пробор и шелковистые ухоженные пряди создают эффект "водопада". С такой прической волосы спадают на спину мягко. Если вы хотите именно такого эффекта, просто освежите кончики и позаботьтесь о состоянии своей шевелюры.

Мягкий структурированный боб

Самый модный боб весны 2026 года не должен быть геометрическим, четким или тяжелым. Вместо этого это должна быть стрижка с идеальными пропорциями, но с мягкой линией среза и подвижным финишем. Кончики должны сохранять легкость и естественность, а не казаться рублеными. Для густых или вьющихся волос подойдет закругленный боб с внутренними слоями, снимающими лишний вес. Тогда кудри формируют мягкий, купольный силуэт, который выглядит свежо и современно.

Правильное восстановление после зимы

Какую бы стрижку вы ни выбрали, прежде чем решиться на смену имиджа, все же стоит позаботиться о состоянии волос. зимой сухой воздух, шапки, отопление и морозы истощают структуру волоса, делая его тусклым и ломким. Весной ключевыми задачами являются интенсивное увлажнение, реконструкция и укрепление, а также придание блеска и защита.

В таком комплексном уходе незаменимыми будут увлажняющие маски, например, с алоэ или гиалуроновой кислотой. Они вернут прядям эластичность и мягкость. Достаточно использовать этот продукт 1-2 раза в неделю. Позаботьтесь и о подпитке белками – кератином, шелком, растительными компонентами. Они помогут укрепить ослабленные участки.

Не забывайте также о растительных маслах, легких силиконовых сыворотках и термозащите во время стайлинга – это основа основ, особенно в весеннем уходе. Регулярное подрезание кончиков предотвратит их сечение и позволит прическе всегда выглядеть свежей.

