Каких популярных диет следует остерегаться и к чему могут привести эксперименты с похудением

В погоне за стройным и здоровым телом можно встретить диеты, которые сыграют плохую шутку с фигурой и самочувствием, поэтому к теме потери веса следует подходить с умом. Слишком ограничивать себя или резко уменьшать рацион – часто плохая идея.

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Каких диет следует опасаться и почему они могут навредить, рассказала врач и health-эксперт Ульяна Вернер. Многие из упомянутых способов похудеть очень популярны среди женщин, но имеют "подводные камни".

Экстремально низкокалорийные диеты

Речь идет о рационах, ограничивающих прием калорий до очень низкого уровня – 800-1000 калорий в день – что значительно ниже нормы многих людей. Может показаться, что быстрая потеря веса – именно тот желаемый результат, но мало кто учитывает последствия подобных диет.

По словам Ульяны Вернер, существуют риски столкнуться с нехваткой питательных веществ, замедлением обмена веществ, проблемами со здоровьем и резким возвращением веса после окончания диеты.

"Эффективность и безопасность низкокалорийных диет на длительном периоде достаточно сомнительна. Вместо экстремальных ограничений калорий рекомендуется придерживаться сбалансированного подхода к питанию, включающему разнообразные продукты, витамины, минералы, достаточное количество белков и жиров, а также физическую активность", – подчеркнула эксперт.

Диеты, основанные на одном продукте или на группе продуктов

Обеспечить здоровое похудение на одном или группе отдельных продуктов – тоже сомнительная идея. Диеты, которые советуют употреблять только определенный вид пищи большими количествами и ограничивать себя в других продуктах, могут привести к схожим последствиям, что и предыдущий способ.

Среди основных рисков: недостаточность питательных веществ, ощущение ограниченности, из-за чего случаются "срывы" и ощутимое нервное напряжение, риск дизбаланса в организме и потеря мышечной массы. Вероятно, потерянный вес вернется вскоре после окончания диеты, предупредила врач.

Диеты, основанные на употреблении суперфудов

"Диеты с использованием суперфудов базируются на идее, что некоторые продукты имеют высокое содержание питательных веществ, антиоксидантов, витаминов и минералов, которые приводят к улучшению здоровья и помогают удерживать вес под контролем. Эти продукты часто называют суперфудами из-за их высокой питательной ценности", – рассказала эксперт.

Речь идет о таких продуктах, как: овощи, корни, семена, орехи, листовая зелень, рыба, ягоды и кисломолочные продукты, лосось, капуста кале, черника, асаи, семена чиа и киноа.

Хотя такой способ питания выглядит здоровым, у него также есть свои недостатки. Врач предупредила, что подобная диета может сместить фокус внимания со сбалансированного питания. По ее словам, лучше выбирать разнообразные продукты, чем сосредоточиться только на суперфудах.

Также подобный способ похудеть считается недешевым, а польза указанных выше продуктов питания недостаточно исследована. Не следует забывать и о возможных "срывах" из-за ограниченного рациона.

"Избегайте экстремальных диет, которые могут быть опасны для здоровья. Помните, что похудение – это процесс, требующий времени, терпения и стойкости. Лучший подход – это реалистичные цели, основанные на сбалансированном образе жизни, и сосредоточиться не только на похудении, но и на улучшении вашего общего здоровья", – подчеркнула Ульяна Вернер.

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