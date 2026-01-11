Какие ювелирные украшения модные этой зимой: есть неожиданные позиции

С наступлением 2026 года модные тренды окончательно дают нам понять, что сдержанная тихая роскошь окончательно уступают место гиперперсонализации и максимализму. Касается это, конечно, и украшений.

В моде большие, яркие и очень заметные ювелирные украшения и бижутерия – от массивного серебра до винтажных брошей, которые мы привыкли видеть разве что в бабушкиных шкатулках. Чтобы понять, чем именно стоит дополнять свой гардероб этой зимой, издание Real Simple попросило выделить несколько ключевых тенденций.

Заметные ожерелья

Нашейные (и не только) украшения из крупных бусин – это не просто ностальгия по детству, а вполне осознанный модный выбор. Многослойные бусы, браслеты и серьги из цветных элементов появились в коллекциях таких гигантов, как Chanel и Ralph Lauren. Такие украшения уместно миксовать даже со строгими деловыми образами. Бисер и камни могут выглядеть статусно, если они становятся частью продуманного многослойного стиля.

Массивное серебро

Если вы ищете способ мгновенно добавить образу характера, обратите внимание на массивное серебро. Огромные браслеты-бэнглы, акцентные серьги и тяжелые цепи сейчас на пике популярности. Такие украшения можно было увидеть на показах Bottega Veneta и в новых коллекциях Tiffany & Co. Стилисты советуют этот тренд как новичкам, так и опытным любителям украшений. Достаточно надеть что-то максимально лаконичное и добавить одну-две заметные серебряные детали, чтобы весь образ стал ультрасовременным.

Бабушкины броши

Броши долго считались чем-то устаревшим и даже забавным, но именно эта "старомодность" сделала их самым желанным аксессуаром зимы 2026. Они идеально подходят к тяжелому трикотажу или шерстяным пальто. Дизайнеры предлагают как современные интерпретации, так и призывают не обходить стороной антикварные магазины – там можно найти действительно уникальные вещи. При этом крепить броши советуют не только на лацкан. Цепляйте их группами на плечи, асимметрично размещайте на воротнике свитера или водолазки или даже используйте как зажим для шарфа. Вечером же такая деталь может стать украшением минималистичного платья или оригинальным аксессуаром для волос.

Микс металлов

Правило "либо золото, либо серебро" официально отменено. В 2026 году смешивание разных металлов – это самый простой путь к персонализации стиля. Двухцветные часы или сочетание золотых, серебряных и розовых браслетов на одной руке больше не считаются ошибкой. Главное – не перемудрить. Просто сочетайте то, что у вас уже есть, и наслаждайтесь результатом.

Цветные камни

Хотя бриллианты всегда остаются классикой, в этом году в моду уверенно вошел цвет. Сапфиры, рубины, изумруды, аметисты полудрагоценные камни и даже их имитация добавляют украшениям особой энергетики, которой иногда не хватает прозрачным камням. Это отличный способ добавить яркий акцент к нейтральному наряду или подчеркнуть палитру одежды, которую вы уже выбрали. Люди все больше стремятся к редким, живым цветам, подчеркивающим их индивидуальность.

Выразительные часы

После лет доминирования фитнес-трекеров классические часы триумфально возвращаются в моду. Причем речь идет не об "умных" гаджетах, а именно о классических, аналоговых хронометрах. От хрупких моделей с драгоценными камнями до массивных винтажных экземпляров, которые заметно издалека – в моде сейчас все. В стилизации часов главное – это контраст. Пусть крупный, смелый циферблат станет якорем для сдержанного образа с пальто или рубашкой, а изящные ювелирные модели лучше носить соло или в сочетании с тонкими браслетами для создания эффекта семейной реликвии.

