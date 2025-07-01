Какие юбки в тренде этим летом: топ лучших

Когда еще радовать себя женственными образами с юбками, как не летом. Они не только подходят всем типам фигуры, но и позволяют сохранить ощущение прохлады и легкости в жаркие дни.

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Но какую юбку выбрать, чтобы выглядеть в этом сезоне действительно модно? Издание Real Simple проконсультировалось со стилистами и назвало восемь самых популярных сейчас стилей этой одежды.

Юбка с кружевом

Романтичные, но удобные в ежедневном использовании, эти модели появились на подиумах Chanel и Miu Miu. Для показов их часто сочетали не с каблуками и шелковыми блузками, а с футболками оверсайз, спортивными майками и простыми балетками. И это стало настоящим источником вдохновения для модниц.

Объемные юбки А-силуэта

Такие максималистские образы постепенно приходят на смену эстетике тихой роскоши. Поскольку юбка А-силуэта с выраженным объемом создает пышные складки в нижней части, верх лучше выбирать к ней более узкий – так вы создадите выгодные пропорции фигуры.

Мини-юбки

Отличная альтернатива шортам. Не бойтесь в этом сезоне выбирать мини-юбки из более фактурных материалов. Например, из кожи. Сочетайте такие юбки с майками или укороченными футболками, сандалиями на ремешках и вашими любимыми солнцезащитными очками.

Юбки-макси в стиле бохо

Богемный стиль переживает новое возрождение. В этом сезоне популярны многоуровневые макси, пошитые из нескольких ярусов ткани, которые создают дополнительный объем. Не бойтесь причудливых принтов, присущих этому стилю – они не находятся в портретной зоне, поэтому дают более безопасный простор для экспериментов.

Юбки-пузыри

Этот тренд из нулевых снова вернулся и даже успел перейти с красных дорожек, где юбки-пузыри уже опробовали Зендея, Кайли Дженнер и Хейли Бибер, на улицы городов. Чтобы создать более изящный силуэт и подчеркнуть преимущества этой модели юбки, сочетайте ее с любым укороченным верхом.

Щедро декорированные юбки

Максимализм и выраженный индивидуальный стиль – вот основные тренды года, поэтому этим летом можно увидеть так много щедро декорированных разными способами юбок. Это могут быть огромные пайетки, заклепки, люверсы, аппликация и любые другие способы украсить вещь. Добавьте к такой юбке более повседневный верх (например, белую футболку), чтобы образ не казался слишком драматичным.

Юбки из замши

Замша – это классический текстурированный материал, который даже абсолютно минималистичный образ сделает интересным. К тому же тонкая замша прекрасно дышит, в отличие от традиционной кожи, поэтому в жару вам будет в ней достаточно комфортно. Сочетайте замшу с легкими летними тканями, такими как лен, хлопок и даже шелк.

Джинсовые юбки

Один из секретов популярности джинсовых юбок в том, что они остаются комфортными независимо от силуэта, длины, цвета денима и декора, который вы выберете. К тому же за ними удивительно легко ухаживать. Сочетайте их с любыми вариантами топов, чтобы создать целую гамму удачных летних образов.

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