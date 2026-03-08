Какие цвета волос омолаживают на 10 лет: советы для женщин за 70

Правильно подобранный цвет волос может существенно повлиять на внешность и даже визуально омолодить лицо. Специалисты по красоте отмечают, что удачно выбранный оттенок способен "убрать" несколько лет и подчеркнуть естественную красоту.

Зато неудачный тон может сделать кожу тусклой или подчеркнуть усталость на лице. Именно поэтому женщинам старшего возраста стоит внимательно относиться к выбору цвета волос. Стилисты уже назвали оттенки, которые будут особенно популярными среди женщин после 70 лет в 2026 году.

Серебристые оттенки

Многие женщины старшего возраста решают оставить естественную седину, и это вполне оправданный выбор. Серебристые оттенки волос снова набирают популярность и выглядят стильно и благородно.

Чтобы прическа выглядела более выразительно, стилисты советуют добавить мягкие переходы между разными оттенками серого. Такая техника делает образ более свежим и ухоженным, не требуя частого окрашивания. К тому же она подчеркивает естественную красоту и добавляет утонченности.

Теплые оттенки блонда

В 2026 году на смену холодным блондам приходят более теплые и мягкие оттенки. Светлые холодные цвета иногда могут делать кожу бледной или пепельной, поэтому стилисты советуют выбирать более теплые тона.

Среди наиболее удачных вариантов – золотистое шампанское, кремовый блонд и медовые оттенки. Они добавляют лицу сияния, делают цвет кожи более ровным и создают эффект свежести.

Натуральные коричневые оттенки

Еще одним актуальным трендом остаются естественные коричневые цвета. Каштановый, ореховый, золотисто-коричневый и шоколадный оттенки выглядят глубоко и естественно.

Такие цвета помогают выровнять тон кожи и создают впечатление здоровых, блестящих волос. Для большего эффекта стилисты советуют использовать легкое мелирование или технику балаяжа. Особенно хорошо коричневые оттенки подходят женщинам с теплым подтоном кожи или естественно темными волосами.

Смелые оттенки для яркого образа

Для тех, кто не боится экспериментов, стилисты предлагают теплые красноватые оттенки. В 2026 году популярными могут стать цвета вроде вишневой колы, жженой меди или мягкого рыжего.

Даже легкие красновато-медные блики способны оживить прическу и добавить ей глубины. Такие цвета подчеркивают индивидуальность и особенно хорошо смотрятся на теплых или нейтральных оттенках кожи.

Как правильно выбрать цвет волос после 70 лет

Эксперты отмечают, что ключевым фактором является соответствие цвета волос тону кожи. Для теплых оттенков кожи лучше подходят золотистые, карамельные, медовые или коричные цвета. Если кожа имеет холодный подтон, стоит обратить внимание на бежевый блонд или прохладные коричневые оттенки.

Также стилисты советуют избегать резких контрастов с сединой. Вместо этого лучше выбирать плавные переходы цветов, техники смешивания оттенков или многомерное окрашивание, которые добавляют волосам объема и естественного блеска. Самое важное – подбирать цвет с учетом индивидуальных особенностей внешности и собственного стиля.

