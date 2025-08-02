Джинсы-антитренд ворвутся в моду осенью 2025: деталь, на которую нужно обратить внимание

Много лет узкие джинсы считались устаревшим трендом, который советовали оставить в 2010-х, но следующий сезон ознаменуется грандиозным камбэком. Стилисты готовят нас к возвращению скинни-моделей, но рекомендуют обратить внимание на одну важную деталь.

Видео дня

Модный журнал Vogue заметил, что самым активным амбассадором узких джинсов стала супермодель Кейт Мосс. 51-летняя звезда с удовольствием пополняет свою коллекцию брюками самых разных цветов, но всегда отдает предпочтение облегающим силуэтам.

Эксперты по стилю проанализировали не только образы известных звезд и фото блогеров-миллионников. Главным "двигателем" тенденции стали именно брендовые показы, такие как Alexander McQueen, Miu Miu, Balenciaga и другие. На подиумах прошлого сезона все чаще появлялись образы с узкими штанинами, которые выгодно подчеркивали фигуру моделей.

Как отмечают стилисты, выбрать скинни – не простая задача, ведь эти джинсы могут несколько сковывать движения и даже спровоцировать некоторые болезни. Так, жена актера Роберта Паттинсона – Сьюки Уотерхаус – недавно поделилась, что попала в больницу из-за слишком узких штанов, частое ношение которых привело к грыже.

Кроме этого, существуют эстетические риски. Например, джинсы на низкой талии, которые слишком сильно сжимают тело, могут образовать нежелательные складки на боках. Именно на это рекомендуют обратить внимание, чтобы избежать модного фиаско.

Модные джинсы 2025 года должны иметь также правильно расположенные задние карманы, чтобы визуально не испортить пропорции ягодиц. Они должны быть пропорциональными и не слишком большими или маленькими, с правильным наклоном, чтобы не добавлять лишний объем.

Ранее OBOZ.UA писал о том, какие еще 10 трендов будут в моде этой осенью и с чем их нужно носить. Некоторые из них будут пользоваться актуальностью и зимой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.