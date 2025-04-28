Какие прически сделают тонкие волосы густыми и объемными с виду: топ-5

Часто обладательницы тонких волос сетуют, что они не позволяют им выглядеть желаемым образом – их шевелюра кажется им недостаточно густой и объемной. В то время как опытные стилисты утверждают, тонкие волосы вообще не являются проблемой, если правильно подобрать прическу.

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OBOZ.UA собрал несколько вариантов таких причесок, которые придадут волосам желаемый объем. Главный трюк – не отращивать волосы слишком сильно. Меньшая длина обеспечит вам лучший вид. А форму можно выбирать из описанных ниже.

Боб-каре

Графическая стрижка помогает придать объем волосам от самых кончиков и обеспечивает прическе четкую форму. Боб-каре хорошо подчеркивает натуральную текстуру волос. А ровный, не рваный срез позволяет использовать весь потенциал шевелюры. В общем на тонких волосах любой вариант боба сработает хорошо – гладкий, рваный, наслоенный, обратный. Выбирайте свою идеальную стрижку в соответствии с формой лица и типом волос.

Пикси

Короткая стрижка пикси – всегда удачный выбор для тонких волос. С минимальной длиной волосы получают все возможное питание и приобретают здоровый и пышный вид. К тому же это упрощает уход за ним, ведь частый стайлинг быстрее истощает тонкие волоски и они нуждаются в дополнительных процедурах, чтобы оставаться в хорошем состоянии. Выбирайте мягкие варианты пикси с более длинными прядями вверху, если хотите создать действительно хороший объем.

Текстурированные локоны

Если ваши тонкие волосы вьются, воспользуйтесь этим, чтобы придать шевелюре дополнительный объем. Выбирайте текстурированные стрижки с наслоением прядей, которые позволят натуральной волнистой структуре придать прическе желаемую форму. Укладывайте такую прическу средствами, которые подчеркнут естественную волнистость.

Clavi-cut

Это простая стрижка длиной строго до ключиц или плеч. Она позволяет выполнить один хитрый трюк с волосами. Их кончики упираются в плечи, а не спускаются по ним, и от этого слегка приподнимаются, зрительно прибавляя прическе объема. Вот и весь секрет. Укладывать сlavi-cut можно множеством способов – на прямой пробор и на косой, подкручивать кончики и завивать волосы волнами. Главное – вовремя освежать кончики, чтобы хорошо держали форму.

Бикси

Эта стрижка является чем-то средним между бобом и пикси. По длине, конечно. Она создает более женственный образ, но при этом обеспечивает все преимущества ультракороткой прически. Вариантов укладки здесь может быть множество – от дерзких взлохмаченных прядей до гладко зачесанной шевелюры. С такой длиной даже ослабленные волосы будут иметь здоровый вид и объем.

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