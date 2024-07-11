Тренды 90-х возвращаются: 5 устаревших вещей, которые можно носить в 2024 году и получать комплименты

Мода в мире очень стремительно меняется, поэтому на каждую стильную в определенный период вещь рано или поздно вешают клеймо "антитренд" и забывают до лучших времен. Однако часто стилисты называют такую концепцию ошибочной и настаивают на возвращении в магазины и на подиумы одежды, которая будет выглядеть прекрасно и сейчас.

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Редакторы модного портата Who What Wear назвали несколько вещей, которые, по их мнению, позволят собрать восторженные комплименты, хотя были трендовыми в далекие 90-е.

Платье-комбинация

Легкое платье отлично подходит для любого события. Его можно одеть с кроссовками и футболкой для прогулки по городу или с каблуками и элегантными украшениями для вечеринки. Платье-комбинация подчеркивает женственность. Его тонкие бретельки, V-образный вырез и сдержанный фасон делают наряд невероятно сексуальным, а легкая ткань спасет в жару.

Кардиган

Кардиган – это универсальный элемент гардероба, который можно сочетать с чем угодно: с футболкой и джинсами для повседневного образа или с платьем и каблуками для нарядного выхода. Кардиган также можно использовать в качестве слоя одежды в холодную погоду, когда мероприятие запланировано на вечер.

Они удобны в ношении, а разнообразие фасонов, цветов и дизайнов позволяет каждой моднице подобрать кардиган под свой стиль.

Одежда и аксессуары с логотипом

Одежду с логотипами часто недооценивают и считают антитрендовой, но на самом деле много причин, почему не стоит от нее отказываться. Вещи с логотипами известных брендов, как правило, производится из качественных материалов и с вниманием к деталям, а также указывают на престиж и состоятельность. Не зря известные модные дома игнорируют тренд на скрытые логотипы.

Кожаный пиджак

Кожаные пиджаки никогда не выходили из моды полностью, но трудно не заметить, что их начали редко стилизовать. Такой акцент придаст образу рок-н-рольного шика и бунтарства. Кожаные пиджаки очень практичны. Они износостойки и не нуждаются в особом уходе.

Юбка-карандаш

Офисный лук с юбкой-карандашом – уже давно не антитренд. В 2024 году многие звезды и политики показали, что сдержанная юбка темного цвета может красиво гармонировать с рубашками, блузами и даже простыми футболками.

Ранее OBOZ.UA писал, что стилистка назвала необычные цветовые сочетания, которые выглядят непревзойденно.

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