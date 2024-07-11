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Тренды 90-х возвращаются: 5 устаревших вещей, которые можно носить в 2024 году и получать комплименты

Катерина Малай
Lady Oboz
2 минуты
402
Тренды 90-х возвращаются: 5 устаревших вещей, которые можно носить в 2024 году и получать комплименты

Мода в мире очень стремительно меняется, поэтому на каждую стильную в определенный период вещь рано или поздно вешают клеймо "антитренд" и забывают до лучших времен. Однако часто стилисты называют такую концепцию ошибочной и настаивают на возвращении в магазины и на подиумы одежды, которая будет выглядеть прекрасно и сейчас.

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Редакторы модного портата Who What Wear назвали несколько вещей, которые, по их мнению, позволят собрать восторженные комплименты, хотя были трендовыми в далекие 90-е.

Платье-комбинация

Легкое платье отлично подходит для любого события. Его можно одеть с кроссовками и футболкой для прогулки по городу или с каблуками и элегантными украшениями для вечеринки. Платье-комбинация подчеркивает женственность. Его тонкие бретельки, V-образный вырез и сдержанный фасон делают наряд невероятно сексуальным, а легкая ткань спасет в жару.

Тренды 90-х возвращаются: 5 устаревших вещей, которые можно носить в 2024 году и получать комплименты

Кардиган

Кардиган – это универсальный элемент гардероба, который можно сочетать с чем угодно: с футболкой и джинсами для повседневного образа или с платьем и каблуками для нарядного выхода. Кардиган также можно использовать в качестве слоя одежды в холодную погоду, когда мероприятие запланировано на вечер.

Они удобны в ношении, а разнообразие фасонов, цветов и дизайнов позволяет каждой моднице подобрать кардиган под свой стиль.

Тренды 90-х возвращаются: 5 устаревших вещей, которые можно носить в 2024 году и получать комплименты

Одежда и аксессуары с логотипом

Одежду с логотипами часто недооценивают и считают антитрендовой, но на самом деле много причин, почему не стоит от нее отказываться. Вещи с логотипами известных брендов, как правило, производится из качественных материалов и с вниманием к деталям, а также указывают на престиж и состоятельность. Не зря известные модные дома игнорируют тренд на скрытые логотипы.

Тренды 90-х возвращаются: 5 устаревших вещей, которые можно носить в 2024 году и получать комплименты

Кожаный пиджак

Кожаные пиджаки никогда не выходили из моды полностью, но трудно не заметить, что их начали редко стилизовать. Такой акцент придаст образу рок-н-рольного шика и бунтарства. Кожаные пиджаки очень практичны. Они износостойки и не нуждаются в особом уходе.

Тренды 90-х возвращаются: 5 устаревших вещей, которые можно носить в 2024 году и получать комплименты

Юбка-карандаш

Офисный лук с юбкой-карандашом – уже давно не антитренд. В 2024 году многие звезды и политики показали, что сдержанная юбка темного цвета может красиво гармонировать с рубашками, блузами и даже простыми футболками.

Тренды 90-х возвращаются: 5 устаревших вещей, которые можно носить в 2024 году и получать комплименты

Ранее OBOZ.UA писал, что стилистка назвала необычные цветовые сочетания, которые выглядят непревзойденно.

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