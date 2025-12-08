Какие прически будут модными в 2026: самые горячие тренды

Волосы давно перестали быть просто элементом внешности — они стали инструментом самовыражения, отражающим настроение времени. В 2026 году главными трендами будут смелость, естественность и игра с текстурами, которые транслируют индивидуальность и уверенность.

Видео дня

Мировые стилисты отмечают, что новый сезон принесет и футуристические решения, и возвращение к классической простоте. Волосы набирают объем, длину и яркость, а цвета становятся либо чрезвычайно чистыми, либо нарочито небрежными.

Металлический платиновый

Холодный, металлический блонд с зеркальным блеском создает эффект футуристического сияния. Оттенок выглядит так, будто его сняли со страниц научной фантастики — чистый, яркий и почти цифровой. Такой цвет требует тонирования на фиолетовой базе и уходовых глянцевых процедур для сохранения ледяной гладкости.

Мягкий черный

Это роскошный, глубокий оттенок, который напоминает блеск шелка. Он не такой резкий, как угольно-черный, но сохраняет таинственное и элегантное настроение. Легкие коричневые или нейтральные нюансы в основе делают его естественным и многомерным.

Насыщенный и однородный

Этот тренд предполагает максимально чистый, однородный цвет без сложных переходов. Волосы выглядят целостно — блонд является блондом, брюнет остается брюнетом, а рыжий сияет как идеальный пигмент из коробки карандашей. Такой подход возвращает волосам блеск и силу, делая образ уверенным и лаконичным.

Медовый цвет

Это теплый, медово-янтарный оттенок с мягким сиянием, который напоминает блеск пламени в стакане виски. Это естественная, но насыщенная альтернатива медным экспериментам предыдущих лет. Техника с затемненными корнями и золотисто-янтарными переливами добавляет глубины и романтического сияния.

Гранж

Намеренная небрежность и отросшие корни возвращаются как символ свободы и бунтарства. Контраст между основным цветом и корнем создает эффект рокового и живого образа. Это стиль, который идеально вписывается в ритм современности и позволяет волосам расти естественно без частых корректировок.

Ультра длинные волосы

Очень длинные волосы снова становятся мечтой многих — они создают сказочный, изящный силуэт. Такая длина подходит любому возрасту и позволяет экспериментировать с укладками. Для сохранения здоровья кончиков рекомендуют минимальные подравнивания и питательные процедуры.

Пикси

Пикси — это короткий, игривый и харизматичный срез, который дарит образу свободу и характер. Стрижка предполагает короткие бока и затылок, а сверху оставляют немного длины для легкой текстуры. Все решает настроение: этот стиль подчеркивает смелость и индивидуальность.

Тупой боб

Четкий, геометрический боб — выбор для тех, кто стремится к лаконичной элегантности. Стрижка держится между подбородком и губами, создавая впечатление скульптурной чистоты. Отсутствие слоев и гладкая текстура делают ее особенно эффектной и современной.

Длинные слои

Длинные слои добавляют объем и мягкое движение, создавая эффект естественной пышности. Волосы выглядят как будто идеально выросли сами по себе, особенно во время легкой укладки. Обрамление лица и объем сверху усиливают атмосферу 90-х супермоделей.

Французский боб

Французский боб с подкрученными наружу кончиками дарит образу кокетливости и шарма. Стрижка может быть на уровне челюсти или чуть ниже, а легкий изгиб создает характерную "улыбку" прически. Текстурирование и работа с круглой щеткой помогают достичь стильной С-образной формы.

OBOZ.UA ранее писал, что в модные прически "вписали" забытый тренд "индийская коса".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.