Какие ошибки в уходе за лицом ускоряют старение: советы 40+

Если до 40 лет кожа лица легко переносит неправильный уход и прощает ошибочные решения, то после этого она все выразительнее начинает напоминать о том, как с ней обращались на протяжении предыдущих десятилетий. Ее потребности существенно меняются, а значит, приходится пересмотреть и то, как вы к ней относитесь.

Видео дня

Узнайте, каких ошибок лучше не допускать после 40. Как изменить свой ежедневный уход и набор косметики, если старые методы перестали работать, рассказало издание Interia Styl.

Какие изменения происходят с кожей после 40

Это очень важный этап, когда речь идет об уходе за лицом. После 40 лет кожа меняется: появляются морщины, возникает потребность в дополнительном увлажнении, а гормональные колебания, связанные с перименопаузой, предъявляют новые требования как к очищению, так и к подбору косметики. Да и к косметическим процедурам тоже.

Впрочем, это вовсе не повод скупать с аптечных и магазинных полок все подряд "чудодейственные" средства с привлекательной пометкой "40+". Ведь, как отмечают Американская академия дерматологии, Европейская академия дерматологии и венерологии (EADV), а также специалисты британской системы здравоохранения NHS, в этом возрасте уход заключается не в принципе "больше", а в принципе "качественнее". После 40 лет уход должен быть направлен на восстановление гидролипидного барьера, защиту и поддержку во время гормональных перестроек.

Чего лучше не делать с кожей после 40 лет

Дерматологи, специалисты и результаты многочисленных исследований единодушны: с возрастом кожа становится более уязвимой к сухости и потере влаги, поэтому особое значение приобретают регулярное увлажнение и защита кожного барьера. Попытки относиться к ней как к смятой рубашке, которую нужно во что бы то ни стало разгладить, разгладить и натянуть, могут не только дать обратный эффект, но и окончательно разрушить деликатный гидролипидный барьер, без которого кожа становится чрезвычайно уязвимой.

Что же важно, кроме увлажнения? Прежде всего – изменение привычек и отказ от рискованных шагов в уходе.

Не пренебрегайте SPF, даже если не собираетесь на пляж – это обязательная основа. УФ-излучение является одним из главных факторов, ускоряющих фотостарение, поэтому солнцезащита должна стать ежедневным ритуалом. Не умывайтесь слишком агрессивно – жесткие очищающие компоненты, горячая вода и трение разрушают защитный барьер. После 40 особенно важно перейти на мягкое очищение. Не переусердствуйте с пилингами и кислотами – более активное отшелушивание не означает более быстрый результат. Слишком интенсивный уход приведет лишь к сухости, жжению и раздражению, а на восстановление кожи лица уйдут недели. Не сочетайте несколько мощных активных ингредиентов одновременно – ретинол, кислоты, витамин С и осветляющие средства вполне могут быть в вашем арсенале, но не все сразу. Коже не нужна постоянная стимуляция. Регенерация не менее важна. Используйте ретинол с умом – его польза неоспорима, однако стоит помнить (на что указывает и AAD), что не каждая кожа способна его воспринять, даже если вводить его постепенно и в минимальных дозах. Не стоит действовать слишком агрессивно. Если тонкая, сухая и чувствительная кожа плохо реагирует, лучше подобрать другие активные ингредиенты. Не выбирайте крем только из-за надписи "anti-age" – после 40 лет кожа чаще всего нуждается в базовом увлажнении и поддержании барьера. Хороший крем не обязательно должен быть "утюгом для морщин". Не забывайте о шее и декольте – эти зоны так же подвержены воздействию ультрафиолета и возрастным изменениям. Уход и солнцезащиту стоит распространять дальше, чем просто на лицо. Не спите регулярно на грязной наволочке – она накапливает себум, пот, остатки косметики и пыль. Стирать и менять её нужно регулярно, а многим отлично подходит переход на шелковые модели. Не трите и не натягивайте кожу во время снятия макияжа – особенно деликатно следует обращаться с областью вокруг глаз. Вместо агрессивного трения дайте средству для снятия макияжа время растворить косметику. Не воспринимайте массаж лица как обязательную антивозрастную процедуру – массаж может быть прекрасным бонусом, но только если делать его мягко и с пониманием техники. Не используйте жесткие щетки и другие приспособления для лица – после 40 лет кожа не нуждается в ежедневном отшелушивании. Избыток приспособлений, пилингов и активной косметики только нарушит защитный барьер. Не пытайтесь самостоятельно "вылечить" какие-либо высыпания или пятна с помощью косметики – новое пятно, длительное покраснение или внезапное ухудшение состояния кожи являются поводом обратиться к дерматологу, а не покупать очередную сыворотку.

Будьте осторожны с "чудесными средствами" из интернета

В уходе за кожей после 40 лет легко попасть в ловушку обещаний мгновенного результата. Чудодейственные гели, которые якобы за несколько минут устраняют отеки, кремы, используемые не по назначению, случайные домашние приспособления без сертификатов или самодельные маски из кухонных продуктов никогда не заменят грамотного и регулярного ухода. С возрастом кожа становится более сухой и чувствительной, поэтому вместо постоянных "атак" новыми активными веществами лучше сосредоточиться на защите ее барьера.

Большую роль играет и здоровый образ жизни: полноценный сон, сбалансированное питание, отказ от курения и защита от солнца. Не менее важны и простые привычки, такие как регулярная смена постельного белья или бережное снятие макияжа. Если же проблемы с кожей долго не проходят или появляются новые подозрительные изменения, вместо очередной баночки лучше записаться на консультацию к дерматологу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, куда не стоит наносить хайлайтер, чтобы не подчеркнуть возрастные изменения кожи.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.