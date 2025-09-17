Какие куртки модные этой осенью: варианты для любого события

Осень – время, когда мы возвращаем в гардероб теплые вещи и особенно ценим стильные куртки. Они не только защищают от прохлады, но и задают тон всему образу: от повседневных джинсов с футболкой до элегантных костюмов или романтических платьев.

В этом сезоне дизайнеры предлагают целую палитру актуальных вариантов – от классики до трендовых интерпретаций. О топовых вариантах рассказало издание Cosmopolitan.

Замшевые куртки

Замша снова на пике популярности. Она добавляет образу роскоши и мягкости. Выбирайте натуральные или экокожаные модели в сдержанных оттенках – коричневом, черном, синем или оливковом. Такие куртки легко сочетать как с джинсами, так и с платьями.

Barn jacket

Сочетание практичности и стиля. Сначала эта вещь была элементом сельской одежды, но сегодня прекрасно смотрится и в городе. Попробуйте совместить ее с широкими черными брюками или мини-юбкой и высокими сапогами – контраст будет выглядеть очень современно.

Джинсовая куртка

Привычная "денимка" получила второе дыхание: теперь преимущество за темным оттенком индиго и деталями. Это могут быть декоративные пуговицы, вышивка, асимметричные крои или даже дополнительные накидки. Такая вещь освежит любой базовый гардероб.

Бомбер – культовая вещь сезона

Объемный, немного "оверсайз" бомбер легко вписывается и в кэжуал, и в вечерние образы. Его можно найти в замшевом или кожаном исполнении. Стилисты советуют комбинировать бомбер с платьями-комбинациями, юбками миди или классическими джинсами.

Куртки с экомеховыми вставками

На подиумах этого сезона было множество меховых решений. В повседневной жизни более практичный вариант – модели с мехом на воротнике, манжетах или подоле. Это и теплее, и гораздо легче, чем полноценная шуба.

Кожаные куртки в минималистическом стиле

Классика, которая не выходит из моды. В 2025-м актуальны чистые линии: без лишних пряжек, шипов и молний. Выбирайте сдержанный крой и матовую текстуру. Отлично будут смотреться и байкерские модели, и современные кожаные бомберы.

