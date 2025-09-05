Что носить осенью с джинсами: советы парижской моды

Осень в Париже – это всегда история о моде. Здесь даже самые простые вещи – тренч и джинсы – приобретают новое звучание. Француженки умеют превратить классику в искусство. Правильно подобранный аксессуар или необычный материал – и базовый гардероб выглядит стильно и актуально.

Видео дня

В этом сезоне джинсы снова стали главным союзником тренча, но способы их сочетания изменились. Эксперты советуют "играть" с цветами, фактурами, силуэтами и аксессуарами.

Тренч в желтых оттенках

Яркий желтый тренч в сочетании с денимом – настоящий луч солнца в пасмурный день. Француженки в этом сезоне советуют добавлять массивные браслеты или смелые аксессуары, чтобы сделать look неординарным.

Сезон замши

Замшевый тренч – новый символ элегантности. Его достаточно просто накинуть поверх белой футболки и джинсов, чтобы создать образ, который выглядит как продуманный от кутюр. Матовая фактура замши добавляет глубины и изысканности даже самому простому аутфиту.

Длинный тренч

Тренч максимальной длины этой осенью станет символом элегантности. Он красиво вытягивает силуэт, придает образу сдержанной роскоши и одновременно сохраняет практичность в сочетании с джинсами. Чтобы подчеркнуть современность стиля, достаточно добавить лаконичные аксессуары – минималистичные украшения или небольшую структурированную сумку.

Эстетика шарфов и платков

Тренч + джинсы + платок на шее = вневременная формула парижского шика. То, что когда-то считалось клише, сегодня снова в тренде. Небольшой шелковый платок мгновенно делает образ женственным и утонченным.

Эстетика колледжа

Колледж-стиль возвращается: рубашка, свитер, ремень и тренч в сочетании с прямыми джинсами выглядят одновременно академично и непринужденно. Это отличный способ создать современный образ из вещей, которые уже есть в гардеробе.

Французские модницы в очередной раз доказывают: секрет стиля заключается не в количестве вещей, а в умении по-новому комбинировать классику.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие цвета все еще будут в тренде до конца 2025 года.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.